Da Regione 60 mila euro a Ltm per le iniziative natalizie, sul lungolago arriva un grande presepe luminoso

Le risorse sono state stanziate attraverso un emendamento al bilancio regionale firmato dal consigliere Fdi Giacomo Zamperini

“Il progetto rappresenta un’importante occasione per valorizzare Lecco durante il periodo natalizio”

LECCO – Regione Lombardia sostiene LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni O.D.V. con un contributo di 60.000 euro per la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio lecchese. Le risorse sono state stanziate attraverso un emendamento al bilancio regionale, di cui il Consigliere regionale Giacomo Zamperini è stato primo firmatario. Le risorse contribuiranno alla realizzazione del progetto natalizio che animerà il lungolago di Lecco con un grande presepe luminoso, affiancato da iniziative e attrazioni dedicate a cittadini, famiglie e visitatori.

Il cuore del progetto sarà un grande presepe luminoso sul lungolago, con un percorso di sagome a grandezza naturale raffiguranti pastori, lavandaie, angeli, animali e personaggi della tradizione rurale, collocate nelle aiuole e negli spazi verdi. Al centro della rappresentazione ci sarà la Sacra Famiglia, ospitata simbolicamente all’interno di un tradizionale batèl, la caratteristica imbarcazione lariana, collocato a terra e trasformato nella culla della Natività. Un richiamo alla storia del lago e all’identità manzoniana di Lecco, capace di unire la tradizione del presepe alla bellezza del paesaggio.

Il programma coinvolgerà anche l’area del Monumento ai Caduti, dove sono previste la Casetta di Babbo Natale e il Brucomela, con attrazioni dedicate in particolare ai più piccoli. Tra gli appuntamenti in calendario figurano inoltre il concerto “Tuba sotto l’albero”, previsto il 20 dicembre in piazza XX Settembre, con strumentisti provenienti da tutta Italia, oltre alle iniziative per accompagnare cittadini e visitatori durante le festività.

“Il progetto rappresenta un’importante occasione per valorizzare Lecco durante il periodo natalizio, rafforzandone l’attrattività turistica e mettendo in evidenza il legame profondo tra la città, il suo lago e la tradizione manzoniana. – Commenta il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini – La scelta di ambientare la Natività all’interno di un tradizionale batèl è particolarmente significativa: unisce il valore universale del presepe a un elemento distintivo della nostra identità lariana, trasformandolo in un’esperienza capace di raccontare il territorio a cittadini e visitatori. Il contributo di Regione Lombardia consentirà di sostenere un’iniziativa che arricchisce l’offerta natalizia della città e crea nuove occasioni di partecipazione e attrazione per famiglie e turisti. Ringrazio il presidente di LTM, Salvatore Cappello, Alfredo Polvara e tutti coloro che stanno lavorando alla realizzazione del progetto, per l’impegno e la capacità di promuovere il territorio attraverso eventi di qualità”.

“Con questo progetto vogliamo riportare sul lungolago di Lecco il grande presepe che, prima della pandemia, rappresentava un appuntamento molto apprezzato durante il periodo natalizio. – commenta Alfredo Polvara, responsabile dell’organizzazione eventi di LTM – Il programma prevede anche, nella notte di San Silvestro, una festa di Capodanno sul lungolago, con musica e spettacolo pirotecnico. Stiamo inoltre valutando ulteriori iniziative che possano arricchire il calendario e coinvolgere cittadini e visitatori durante le festività. Ringrazio il Consigliere regionale Giacomo Zamperini per l’attenzione dimostrata verso il nostro progetto e per il sostegno a LTM, così come Regione Lombardia per il contributo che ci consentirà di lavorare alla realizzazione di queste iniziative”.