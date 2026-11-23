Nuovi laboratori di Galenica Clinica e acquisto di apparecchiature elettromedicali

Piazza (Lega): “Interventi per la sicurezza e il potenziamento delle strutture sanitarie”

LECCO – Oltre 7,2 milioni di euro per rafforzare e ammodernare la sanità lecchese. E’ l’importante investimento riconosciuto all’Asst di Lecco da Regione Lombardia nell’ambito del programma regionale di finanziamento degli interventi sanitari. Le risorse saranno destinate a migliorare le strutture ospedaliere, rinnovare le apparecchiature e aumentare i livelli di sicurezza degli ospedali di Lecco e Merate.

“Un pacchetto di finanziamenti che consentirà di realizzare nuovi laboratori, acquistare apparecchiature sanitarie e intervenire sugli impianti e sulle infrastrutture ospedaliere – ha detto il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Investimenti che interessano direttamente i presidi di Lecco e Merate e che puntano a migliorare la qualità dell’assistenza”.

Nel dettaglio, le risorse assegnate all’Asst di Lecco si articolano in tre principali ambiti:

Riqualificazione e manutenzione degli ospedali: 1.435.000 euro

La prima assegnazione, pari a 1.435.000 euro, è destinata a lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie.

La prima assegnazione, pari a 1.435.000 euro, è destinata a lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie. Nuove apparecchiature elettromedicali: 2.500.000 euro

Per l’ospedale di Lecco sono stati ammessi a finanziamento 2.500.000 euro per l’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali, che andranno a integrare quelle già disponibili o a sostituire quelle ormai obsolete. Un investimento importante per aggiornare le tecnologie a disposizione dei professionisti sanitari e migliorare le capacità operative della struttura.

Per l’ospedale di Lecco sono stati ammessi a finanziamento 2.500.000 euro per l’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali, che andranno a integrare quelle già disponibili o a sostituire quelle ormai obsolete. Un investimento importante per aggiornare le tecnologie a disposizione dei professionisti sanitari e migliorare le capacità operative della struttura. Sicurezza, ammodernamento e nuovi laboratori: 3.343.000 euro

Ulteriori 3.343.000 euro sono destinati a interventi specifici negli ospedali di Lecco e Merate:

Ospedale di Lecco – 862.000 euro: realizzazione di un nuovo impianto antintrusione, installazione di un sistema per il controllo degli accessi, riorganizzazione logistica delle aree magazzini e parcheggi, interventi sugli impianti elettrici e riqualificazione della cabina elettrica.

Ospedale di Merate – 481.000 euro: realizzazione della schermatura della sala operatoria.

Ospedale di Lecco – 2.000.000 euro: realizzazione dei nuovi laboratori di Galenica Clinica, comprensiva delle opere e delle apparecchiature necessarie.

“Queste risorse rappresentano un investimento importante per la sanità lecchese e confermano l’attenzione di Regione Lombardia verso le esigenze delle strutture sanitarie del nostro territorio. Si tratta di interventi concreti che consentiranno di migliorare gli ospedali, rafforzare la sicurezza e mettere a disposizione tecnologie più moderne, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini – ha detto Piazza -. La qualità della sanità dipende anche dalla capacità di garantire ambienti di lavoro adeguati e strumenti all’avanguardia a medici, infermieri e a tutti gli operatori sanitari. Investire nelle strutture significa sostenere concretamente il lavoro di chi ogni giorno si prende cura dei pazienti”.

“Tra gli interventi più significativi voglio sottolineare i 2 milioni di euro destinati alla realizzazione dei nuovi laboratori di Galenica Clinica e i 2,5 milioni per le apparecchiature elettromedicali. Investimenti che consentono all’ASST di Lecco di sviluppare ulteriormente le proprie capacità e di rafforzare il ruolo dei suoi presidi nella rete sanitaria lombarda. Investire nella sanità significa guardare concretamente al futuro della nostra comunità. Regione Lombardia continua a sostenere il sistema sanitario lecchese, valorizzando le strutture ospedaliere e le professionalità che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini. È un impegno che riguarda da vicino il nostro territorio e la qualità della vita delle persone”.

“È un investimento importante che dimostra l’attenzione di Regione Lombardia verso la sanità del nostro territorio. Parliamo di risorse che si tradurranno in interventi concreti: strutture più moderne, nuove tecnologie a disposizione dei professionisti sanitari, maggiore sicurezza e nuovi servizi. Voglio ringraziare l’Assessore Regionale al Welfare Guido Bertolaso per il lavoro e l’attenzione riservati alla sanità lombarda e il Direttore Generale dell’ASST di Lecco Marco Trivelli per il lavoro di programmazione e sviluppo degli interventi. Investire sugli ospedali significa migliorare le condizioni di lavoro di medici e operatori sanitari e, soprattutto, offrire ai cittadini risposte e servizi sempre più qualificati” dichiara Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.