Da Regione oltre 200 mila euro per il Centro del Riuso

Nell’ambito del bando Ri.circo.lo

L’assessore Zuffi: “Riconosciuto il valore innovativo e di traino sui temi del recupero e del riuso nel nostro territorio”

LECCO – Oltre 220 mila euro di finanziamento da Regione Lombardia per il nuovo Centro del Riuso del Comune di Lecco che sorgerà nei pressi del centro di raccolta di via Toscanini.

“Il progetto di creazione del Centro del Riuso del Comune di Lecco ha un quadro economico pari a 857.941,17 euro, nell’ambito del quale trova spazio anche il finanziamento del bando Ri.circo.lo. recentemente approvato sulla linea 1, dedicata alle infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti – centri del riutilizzo (227.351,96 euro), che si aggiunge a quello già approvato a maggio sulla linea di finanziamento 2, dedicata alle infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti – hub ed empori solidali, pari a 57.436,32 euro” fa sapere l’assessore all’Ambiente Renata Zuffi.

“Tengo a ricordare che il Centro del Riuso è attualmente allestito in via sperimentale presso l’HUB di via Ponchielli 28: si tratta di un centro del riutilizzo diffuso gestito da CSV Monza Lecco Sondrio, Paso società cooperativa sociale, associazione Gli Amici di Pedro e associazione Spazio Condiviso Asd Aps, in virtù di un accordo di collaborazione sottoscritto a inizio anno con il Comune di Lecco”.

“Il contributo di Regione Lombardia al nostro Centro del Riuso evidenzia che il progetto risponde alle richieste delle linee guida regionali, ma soprattutto riconosce il valore innovativo e di traino sui temi del recupero e del riuso nel nostro territorio, che il Comune di Lecco, insieme alle diverse realtà del terzo settore e del volontariato sociale coinvolte, sta portando avanti con determinazione e impegno”.