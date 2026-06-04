Dadati nuovo presidente di Confcommercio Lecco, gli auguri del Sottosegretario Piazza

Piazza: “Le sfide che attendono il commercio, il turismo e i servizi richiedono una rappresentanza forte e una collaborazione sempre più stretta tra il mondo associativo e le istituzioni”

LECCO– “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Fabio Dadati per la sua elezione alla Presidenza di Confcommercio Lecco e augurargli buon lavoro per questo importante incarico”. Così il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, commenta l’elezione del nuovo presidente dell’associazione di categoria lecchese.

“Fabio conosce profondamente il tessuto economico e imprenditoriale del nostro territorio e sono certo che saprà guidare Confcommercio Lecco con competenza, autorevolezza e grande attenzione alle esigenze delle imprese. Le sfide che attendono il commercio, il turismo e i servizi richiedono una rappresentanza forte e una collaborazione sempre più stretta tra il mondo associativo e le istituzioni”.

Piazza ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento al presidente uscente Antonio Peccati e alla Giunta che lo ha affiancato nel corso del mandato.

“Ad Antonio Peccati e a tutta la sua squadra va la mia sincera riconoscenza per il lavoro svolto in questi anni. Con impegno, serietà e dedizione hanno accompagnato una fase particolarmente complessa, contribuendo a rafforzare il ruolo di Confcommercio Lecco e a sostenere il tessuto produttivo locale”.

Il sottosegretario regionale ha infine sottolineato l’importanza di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e Confcommercio Lecco.

“Sono convinto che il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e Confcommercio Lecco continuerà a svilupparsi in modo positivo e concreto. Con Fabio Dadati lavoreremo insieme per sostenere le imprese, valorizzare le eccellenze lecchesi e favorire nuove occasioni di crescita. Attraverso il dialogo, il confronto e una visione condivisa potremo affrontare le sfide che ci attendono e contribuire allo sviluppo del nostro territorio”.