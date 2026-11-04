Dagli ulivi secolari ai droni: il GAL investe sul futuro dell’olivicoltura lariana

Il GAL Parchi e Valli del Lecchese al lavoro con CNR e Università di Parma per selezionare le varietà storiche del lago

Previste anche quattro centraline per monitorare le malattie, allo studio l’impiego dei droni negli oliveti più impervi

LECCO – Dagli ulivi secolari del Lario potrebbero arrivare nuove varietà da coltivare nei prossimi anni, più adatte alle caratteristiche del territorio e capaci di produrre un olio ancora più legato alla sua identità. È l’obiettivo del progetto di ricerca avviato a Bellano, nei terreni del Frantoio di Biosio, dove sono state riprodotte alcune delle piante storiche presenti sulle sponde del lago. Un lavoro che coinvolge il GAL Parchi e Valli del Lecchese, il CNR di Bologna e l’Università di Parma, con l’intento di selezionare le cultivar più promettenti per qualità del prodotto e resistenza alle malattie.

A illustrare le attività in corso è Giacomo Camozzini, presidente del GAL, che guarda anche ad altre possibilità per sostenere l’olivicoltura lariana: dall’installazione di centraline per il monitoraggio fitosanitario alla sperimentazione dei droni, che potrebbero facilitare il lavoro sui versanti più ripidi e difficili da raggiungere.

Progetti che assumono un significato particolare dopo due annate complicate, segnate da raccolti ridotti e problemi fitosanitari. Il 2026, invece, sta restituendo fiducia ai produttori, grazie a olive generalmente sane e a una stagione giudicata particolarmente positiva.

Il progetto più avanzato riguarda la selezione delle varietà locali, attraverso lo studio e la riproduzione di piante provenienti dagli oliveti secolari del Lario. “È un’attività già finanziata e in corso di realizzazione. Abbiamo realizzato un campo sperimentale dove sono state riprodotte piante ricavate dagli ulivi secolari presenti sul territorio del lago”, spiega Camozzini.

Gli esemplari sono sottoposti a controlli per valutarne le caratteristiche agronomiche, la capacità di adattamento al terreno, la resistenza alle malattie e le qualità dell’olio ottenuto. Il lavoro scientifico coinvolge il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna e l’Università di Parma, impegnati nelle diverse fasi della ricerca, dalla raccolta del materiale vegetale alle analisi e alla valutazione delle piante.

Il campo sperimentale si trova a Bellano, in un terreno legato al Frantoio di Biosio, e rappresenta un punto di riferimento per individuare cultivar che potrebbero essere utilizzate anche in nuovi impianti. “L’obiettivo è arrivare a individuare un paio delle varietà migliori, che abbiano caratteristiche particolarmente interessanti sia per la qualità dell’olio sia per la resistenza alle malattie, mantenendo però l’adattamento all’ambiente. Parliamo infatti di piante ricavate da varietà che sono presenti sul nostro territorio da moltissimo tempo”, sottolinea il presidente.

Le varietà selezionate potrebbero successivamente essere riprodotte in vivaio e, qualora superassero le valutazioni previste, avviate alle procedure per il riconoscimento ufficiale.

La possibilità di recuperare e utilizzare varietà storiche assume un valore che va oltre il miglioramento delle coltivazioni. Per Camozzini, infatti, il progetto potrebbe contribuire a rafforzare anche l’identità dell’olio prodotto sul Lario, valorizzando cultivar legate al territorio anziché ricorrere esclusivamente a quelle già diffuse in altre aree olivicole. “Se le varietà individuate supereranno le valutazioni e potranno essere inserite nell’elenco ufficiale del Ministero, avremo la possibilità di migliorare la qualità dei nuovi impianti e anche l’immagine del territorio, perché la DOP potrà contare su varietà tipiche locali. Si andrà quindi a caratterizzare ancora di più il nostro prodotto”.

Una prospettiva che interessa da vicino la produzione dell’olio extravergine DOP Laghi Lombardi – Lario, per il quale l’eventuale introduzione di nuove cultivar riconosciute dovrà comunque seguire le procedure previste dal disciplinare. Il percorso di ricerca si inserisce nelle attività di cooperazione del progetto OLIVÆ, dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione dell’olivicoltura nei territori coinvolti.

La salvaguardia delle varietà storiche e il contrasto alle malattie non sono temi nuovi per Bellano. Già durante la Festa della Molitura, organizzata al Palasole in occasione del ventennale del Frantoio di Biosio, questi aspetti erano stati al centro del confronto tra produttori, tecnici e ricercatori. La serata aveva previsto un approfondimento sull’andamento della campagna olivicola e sulle vecchie e nuove avversità delle piante, seguito da un incontro dedicato proprio alla valorizzazione del germoplasma olivicolo locale, ovvero il patrimonio genetico delle varietà presenti sul territorio.

Un confronto che aveva assunto particolare importanza alla luce delle difficoltà vissute nel 2025, quando il raccolto lariano era risultato molto scarso e diversi produttori avevano dovuto fare i conti con olive danneggiate da parassiti e malattie.

Nella stessa occasione era stato presentato il cortometraggio “Custodi della terra. Storie di muri, viti e ulivi, a Bellano”, realizzato da Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali, dedicato al recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti che caratterizzano il paesaggio locale. Un anno dopo, il lavoro prosegue sul campo, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza delle piante storiche in strumenti concreti per il futuro dell’olivicoltura.

Quattro centraline per monitorare le malattie degli ulivi

Un altro intervento già avviato riguarda l’installazione di quattro centraline sul territorio, destinate a raccogliere informazioni utili per il monitoraggio delle condizioni ambientali e fitosanitarie degli oliveti.

“Le centraline serviranno a fornire dati per assistere gli olivicoltori nella gestione delle varie malattie. Ci permetteranno di elaborare bollettini informativi, in modo da mettere i produttori nelle condizioni di effettuare i trattamenti fitosanitari nei momenti più opportuni”, spiega Camozzini. L’obiettivo è migliorare la tempestività degli interventi e aiutare i coltivatori a individuare i periodi nei quali il rischio di diffusione delle principali avversità risulta più elevato. Una necessità emersa chiaramente nelle ultime stagioni, quando la mosca dell’olivo e altre problematiche fitosanitarie hanno inciso sulla quantità e sulla qualità del raccolto.

Per un territorio dove molti produttori possiedono piccoli appezzamenti, spesso gestiti per passione e nel tempo libero, poter contare su informazioni aggiornate e indicazioni tecniche rappresenta un aiuto importante.

Droni per lavorare sui versanti più difficili

Tra le possibilità al vaglio del GAL c’è anche l’utilizzo dei droni nelle attività agricole, attraverso un progetto presentato nell’ambito di un bando e ancora in attesa dell’eventuale finanziamento. L’idea nasce dalle caratteristiche stesse del territorio lariano, dove numerosi oliveti sorgono su pendii ripidi, terrazzamenti e aree difficilmente raggiungibili con i mezzi tradizionali.

“Stiamo valutando la possibilità di utilizzare i droni per effettuare alcune operazioni negli oliveti. Essendo zone impervie, con grandi pendenze e difficoltà di accesso, queste tecnologie potrebbero aiutarci a superare problemi logistici che oggi rendono molto impegnativo il lavoro”, osserva Camozzini.

Le applicazioni ipotizzate riguardano sia il supporto alle operazioni colturali e ai trattamenti fitosanitari sia il trasporto delle cassette di olive durante la raccolta. “Ci sono droni che possono trasportare fino a 80 chili. Potrebbero quindi essere utilizzati per prelevare le cassette del raccolto da versanti molto ripidi e difficili da raggiungere. L’intenzione è sperimentare queste possibilità per agevolare il lavoro in un territorio che presenta tante difficoltà”.

Per il momento si tratta di una prospettiva ancora da sviluppare, subordinata al finanziamento del progetto e, per le applicazioni fitosanitarie, alle autorizzazioni previste dalla normativa.

In ogni caso, tutti temi cari al GAL, acronimo di Gruppo di Azione Locale, partenariato formato da soggetti pubblici e privati che opera per favorire lo sviluppo delle aree rurali, sostenendo iniziative legate all’agricoltura, all’ambiente e alla valorizzazione delle risorse locali. Attraverso i programmi di sviluppo rurale e i finanziamenti europei e regionali, in particolare quelli legati all’approccio LEADER, i GAL pubblicano bandi ai quali possono partecipare imprese, enti e altri soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentando progetti per ottenere contributi economici.

Nel caso dell’olivicoltura, come nel caso del progetto legato alla selezione delle varietà storiche, il lavoro si sviluppa anche attraverso collaborazioni con università e centri di ricerca, per mettere a disposizione dei produttori conoscenze e strumenti che difficilmente potrebbero essere sviluppati individualmente.

“Dopo due anni difficili, il 2026 restituisce entusiasmo”

Accanto ai progetti per il futuro, il presidente del GAL traccia anche un bilancio positivo della stagione olivicola in corso. “È un’annata molto positiva, con olive molto belle sia qualitativamente sia quantitativamente. Dopo due anni difficili, con poco prodotto e forti attacchi della mosca, quest’anno dà tanto respiro. È un’iniezione di fiducia e di entusiasmo per appassionati e hobbisti che basano il loro operato sulla passione, sulla soddisfazione di ottenere un prodotto tipico, particolare e di qualità. Se per diversi anni non si hanno risultati, le persone si scoraggiano”.

La buona stagione del 2026 rappresenta dunque uno stimolo a proseguire, soprattutto dopo le difficoltà che avevano segnato il comparto negli anni precedenti. “Un’annata così, eccezionale sia per qualità sia per quantità, riaccenderà l’entusiasmo verso la coltivazione dell’olivo. È importante anche per il turismo e per il mantenimento dell’ambiente attorno al lago, perché l’ulivo è un elemento che dà a questi territori una connotazione paesaggistica notevolissima”.

Ed è proprio qui che si incontrano i diversi progetti: preservare le varietà storiche, rendere più agevole la coltivazione e aiutare gli olivicoltori a difendere le piante dalle malattie significa anche contribuire alla conservazione di un paesaggio costruito nei secoli attraverso il lavoro agricolo.

Un obiettivo che comincia a tradursi in sperimentazioni e interventi concreti. Perché il futuro dell’olio lariano non dipenderà soltanto dalle prossime annate, ma anche dalla capacità di mantenere produttivi e curati gli oliveti che caratterizzano le sponde del lago.