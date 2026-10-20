Dai social alle scuole, Ludovico Aldasio parla di bullismo agli studenti lecchesi

Dall’esperienza come content creator alla sensibilizzazione nelle scuole: al centro il peso delle parole online

Il Liceo Grassi e l’Istituto Badoni al centro di un’iniziativa che mette in relazione l’esperienza digitale dei ragazzi e l’importanza del rispetto reciproco

LECCO – Parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismo, partendo dal loro rapporto quotidiano con i social media e dal modo in cui le parole e i comportamenti online possono avere conseguenze anche nella vita reale. È questo il tema al centro degli incontri di sensibilizzazione promossi da Ludovico Aldasio in due istituti superiori di Lecco: il Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Badoni”.

Gli interventi, svolti all’inizio della settimana, hanno coinvolto gli studenti in un confronto sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, sull’uso consapevole della rete e sull’importanza del rispetto reciproco. Un’occasione per affrontare situazioni concrete, riflettendo sul ruolo di chi subisce un atto di prevaricazione, ma anche su quello di chi assiste senza intervenire.

L’iniziativa rientra nel progetto No al Bullismo, fondato da Aldasio nel 2024 con l’obiettivo di portare la sensibilizzazione su questi temi direttamente tra i ragazzi, facendo leva anche sulla conoscenza del mondo digitale e dei linguaggi utilizzati sui social.

Il percorso professionale di Aldasio è iniziato proprio online, come content creator internazionale, attraverso la realizzazione di contenuti comici, di intrattenimento e parodie cinematografiche. Un’esperienza che nel tempo si è trasformata in una carriera nel settore della comunicazione e dell’entertainment internazionale.

Attualmente ricopre il ruolo di Tour Manager & Head of Communications di Gloria Gaynor, storica interprete di I Will Survive, ed è Artist PR Manager per Warner Music US, dove si occupa di comunicazione e pubbliche relazioni per artisti e progetti internazionali.

Una competenza maturata sul campo che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti degli incontri nelle scuole. Il rapporto diretto con i social media gli consente infatti di affrontare il tema del bullismo attraverso situazioni vicine all’esperienza quotidiana degli studenti: il peso di un commento offensivo, le conseguenze di un comportamento scorretto online e la responsabilità individuale nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Gli appuntamenti lecchesi si inseriscono così in un percorso di prevenzione che punta a promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani. Ascolto, educazione digitale e rispetto reciproco sono gli elementi al centro di un lavoro che mira a contribuire alla costruzione di ambienti scolastici più inclusivi, nei quali riconoscere e contrastare i comportamenti di prevaricazione.