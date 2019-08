Dal Bolzano per ripulire, con Legambiente, le spiagge di Lecco

Giornata ecologica ieri, martedì, a Pescarenico

Presenti insieme ai giovani di Legambiente Lecco e ai ragazzi di Fridays for future, anche gli scout Cngei Bolzano

LECCO – Giovani di Legambiente Lecco, scout Cngei Bolzano e i ragazzi di Fridays for future insieme per pulire le spiagge di Lecco.

E’ successo ieri, martedì 13 agosto, quando il tratto di lungolago situato a Pescarenico, da piazza Era fino al monumento dell’Avis, è stato invaso da un nutrito gruppetto di giovani che, armati di tanta buona volontà, hanno passato al setaccio spiaggia e prato per ripulirli dai rifiuti. Tra i presenti anche il gruppo scout Cngei di Bolzano che, grazie all’organizzazione dell’attività di clean up da parte dei volontari di Legambiente Lecco, e alla partecipazione di Fridays for Future Lecco, ha pensato al lecchese per un’attività di tutela ambientale in un territorio lontano dal proprio.

L’obiettivo di questa azione e, più in generale, dell’intero campo scout era proprio quello di rafforzare il senso di responsabilità verso la conservazione dell’ecosistema, condiviso da tutti. I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, hanno riempito una decina di sacchi di rifiuti sparsi per terra, per lo più bottigliette di vetro e plastica, il cui monouso si conferma un grande problema.

Tanti anche i “ricordi” lasciati a causa di un errato e irrispettoso uso dell’area verde (come, ad esempio, zona da grigliate estive). Tra i tanti rifiuti trovati, moltissimi bastoncini di cotton-fioc, maglia nera, insieme ai mozziconi di sigaretta, nella speciale classifica dei rifiuti “da spiaggia”, stilata proprio da Legambiente nel dossier Goletta dei laghi.