Dal Deserto di Ghiaccio all’Oceano di Sabbia: due lecchesi attraversano la Namibia in bic

Alessandro Sozzi e Alessandro Crippa in partenza per attraversare la Namibia in bicicletta, in autosufficienza

VALMADRERA – Dopo l’Islanda e la Cappadocia, Alessandro Sozzi e Alessandro Crippa partono per un nuovo viaggio estremo: 1.200 km attraverso la Namibia, tra solitudine, sabbia e introspezione

3 agosto 2025. Una data segnata in rosso sul calendario di Alessandro Sozzi, valmadrerese, e Alessandro Crippa, barzanese, due amici, avventurieri lombardi e membri del Soccorso Alpino che stanno per affrontare una delle sfide più ardue della loro vita: attraversare la Namibia in bicicletta, in completa autosufficienza. Partiranno dal confine sud con il Sudafrica per poi pedalare verso nord, per oltre 1.200 chilometri, fino a Walvis Bay, affacciata sull’oceano Atlantico.

Un viaggio tra dune, piste sabbiose e silenzi infiniti, in uno dei territori più remoti del pianeta. Nessun mezzo di supporto, nessun aiuto esterno. Solo le loro bici gravel, borse piene di cibo liofilizzato, una tenda, un GPS, e tanta determinazione.

Alessandro Sozzi nel 2024 ha attraversato l’Islanda in bici e nel maggio 2025 ha percorso la Cappadocia, in Turchia, sempre spinto dallo stesso spirito: “Voglio vivere intensamente, misurarmi con l’essenziale e perdermi in territori che ti costringono a guardarti dentro”, racconta. Alessandro Crippa condivide lo stesso approccio: un mix tra avventura sportiva e ricerca personale, lontano dal rumore del mondo.

La Namibia non è solo sabbia e caldo estremo. È anche vento, sbalzo termico notturno, animali selvaggi, e soprattutto isolamento. È un luogo dove non ci sono scorciatoie. “Attraversare il deserto significa affrontare anche i propri deserti interiori. Lì non puoi fingere e lasciare nulla al caso”, spiegano.

Per questa traversata, i due Alessandro saranno equipaggiati con bici gravel ottimizzate per i lunghi tragitti, e supportati da Givi Bike (borse da viaggio) e rh+ (abbigliamento tecnico). Sarà una spedizione completamente autosufficiente: cibo, acqua, tenda e strumenti di navigazione saranno tutti caricati sulle bici. Ogni grammo conterà.

Chi vuole seguire il viaggio, le difficoltà, i paesaggi e i momenti più intensi di questa spedizione, può farlo tramite il profilo Instagram di Sozzi: @supersozzi. Lì condivideranno aggiornamenti, storie, pensieri e immagini del viaggio.