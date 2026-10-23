Dal patrimonio al valore pubblico dei territori, Lecco a Palazzo Chigi

Il comune di Lecco scelto per iniziare a testare le nuove normative e le linee guida definite dal Governo

L’intervento del sindaco Boscagli alla presentazione della guida alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali

LECCO – Si è tenuto mercoledì 21 ottobre, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi, l’evento “Dal patrimonio al valore pubblico dei territori”, dedicato alla presentazione della nuova guida del Mef rivolta agli enti locali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, insieme al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e al sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, è intervenuto in qualità di relatore sul tema “Dalla Guida ai territori: tre città pilota”. I tre comuni sono stati infatti scelti per iniziare a testare le nuove normative e le linee guida definite dal Governo.

A presentare gli obiettivi e le caratteristiche della guida agli enti locali sono stati il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il presidente Anci nazionale Gaetano Manfredi.

Così il sindaco di Lecco: “Siamo orgogliosi, come Comune di Lecco, di aver partecipato all’incontro a palazzo Chigi e di aver portato l’esperienza della nostra città direttamente all’attenzione del Governo. Ringraziamo il sottosegretario Albano per questa opportunità, che ci ha permesso di diventare uno dei comuni pilota in cui sperimentare, attraverso progetti concreti, le nuove linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.

“Siamo partiti dall’analisi della nostra realtà, un territorio composto da rioni, ciascuno con le proprie esigenze e peculiarità, per individuare i bisogni educativi, sociali, culturali e turistici della città, oltre alle necessità legate all’inserimento lavorativo. Abbiamo quindi guardato alle risorse di cui disponiamo e che, per diverse ragioni, non sono ancora state pienamente valorizzate, a partire da villa Guzzi, villa Ponchielli e villa Gomes, ma anche a luoghi come palazzo Belgiojoso, l’officina di via Gondola e l’ex politecnico di via Marco d’Oggiono, che diventerà il nuovo palazzo comunale”.

“Lecco può contare su una fiorentissima e fortissima economia sociale, fondata anche su una forte esperienza di coprogettazione. Vogliamo partire da questa ricchezza per dare risposta ai bisogni della città, individuando spazi adeguati: dalla casa delle associazioni all’Hub dell’economia sociale. In questo percorso, il palazzo comunale, destinato a diventare casa dei servizi, potrà ospitare spazi dedicati alla co-progettazione e uffici a servizio dell’economia sociale, a disposizione dei soggetti che ogni giorno lavorano per la comunità. L’aspetto più significativo di essere comune pilota è che il ministero e i tecnici del Governo accompagneranno i nostri uffici e la nostra Amministrazione nel percorso progettuale, con l’obiettivo di arrivare concretamente alla realizzazione di tutto questo. Per Lecco è una grandissima occasione e ringrazio sinceramente il Governo per averci scelto insieme a Montesilvano e Brindisi”.

Tra gli interventi a descrizione della guida hanno, infine, trovato spazio anche quelli di Paola Pierotti, responsabile della direzione dei contenuti della Guida, Maurizio Carta, professore ordinario di Urbanistica dell’università degli studi di Palermo, Silvia Viviani, urbanista e già presidente dell’istituto nazionale di urbanistica, Paolo La Greca, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica dell’università degli studi di Catania.

Gli esperti professionisti selezionati dal Governo per il progetto pilota seguiranno in prima persona il percorso di sperimentazione che vedrà protagonista anche la città di Lecco.