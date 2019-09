Dal Politecnico di Lecco l’App che legge le frane, premiati tre studenti

Premio a livello europeo nell’ambito di FOSS4G

L’App permette di registrare i dati relativi agli eventi franosi tramite il proprio smartphone

LECCO – Un gruppo di ricercatori del Politecnico di Lecco è stato premiato al concorso FOSS4G EO Data Challenge, competizione internazionale che ha visto startup, studenti e ricercatori sfidarsi per sviluppare strumenti e tecnologie per agevolare l’accesso, la lettura e la gestione dei dati ambientali.

La sfida è stata lanciata nell’ambito delle attività di FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) evento che ogni anno, riunisce la comunità internazionale di coloro che a vario titolo, si occupano di software e dati open source.

Premiati i ricercatori del Poli di Lecco

In questa prestigiosa competizione, un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano polo territoriale di Lecco si è aggiudicato il premio europeo per la migliore applicazione al sostegno delle autorità pubbliche. Si tratta di Edoardo Pessina, Vasil Yordanov e Vladislav Ivanov (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e Polo territoriale di Lecco) che hanno vinto con il progetto EO4landslides, una App che gestisce e analizza i dati di osservazione terrestre offrendo una soluzione integrata e automatizzata per il monitoraggio delle frane.

Come funziona l’App

L’applicazione permette di registrare i dati relativi agli eventi franosi tramite il proprio smartphone. E’ sufficiente scattare una foto del dissesto e inserire le informazioni di cui si dispone (tipologia, opere di mitigazione, danni ecc.). EO4landslides è prevista in due versioni: una base che può essere utilizzata da tutti i cittadini e una professionale a uso degli esperti del settore (tecnici protezione civile, Arpa e geologi). Le informazioni raccolte sono utili per calibrare e verificare le procedure per il riconoscimento automatico dei dissesti (machine learning) e permetteranno di creare e tenere aggiornate banche dati utili per l’analisi, lo studio condiviso degli eventi franosi.