Dal primo soccorso alla sicurezza stradale: SicuraMente fa tappa al Collegio Volta

Il progetto punta a trasformare la sicurezza da insieme di regole da rispettare a valore etico e stile di vita, aiutando le nuove generazioni a riconoscere i pericoli e ad adottare comportamenti consapevoli in diversi contesti: dalla scuola alla strada, fino ai futuri ambienti di lavoro.

La giornata ha coinvolto diverse realtà impegnate nella tutela della comunità. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno potuto confrontarsi direttamente con gli operatori e conoscere da vicino procedure, strumenti e comportamenti da adottare in caso di emergenza.

I Vigili del Fuoco hanno illustrato le procedure di evacuazione e mostrato l’utilizzo degli estintori attraverso il metodo P.A.S.S. I volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Lecco e del comprensorio lecchese, con sede a Galbiate, hanno invece guidato i ragazzi in dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), spiegando il funzionamento della cosiddetta catena del soccorso.

Spazio anche alla sicurezza stradale con la Polizia Locale, che ha approfondito le regole da seguire sulla strada, soffermandosi in particolare sulla normativa relativa a monopattini elettrici ed e-bike. La Protezione Civile ha infine presentato le buone pratiche da adottare per affrontare emergenze naturali come alluvioni e terremoti.

Tra i momenti più apprezzati dagli studenti, la possibilità di osservare da vicino i mezzi di emergenza dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa e di dialogare con gli operatori sulle tecnologie utilizzate negli interventi di soccorso tecnico urgente.

La soddisfazione per il percorso intrapreso è stata espressa da Luigi Pescosolido, imprenditore di Confapi e volontario della Protezione Civile. “Siamo estremamente soddisfatti del proseguimento di questo progetto. ‘SicuraMente’ è un’iniziativa fortemente voluta dal mondo imprenditoriale per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza. Il fatto che, dopo il primo appuntamento dello scorso maggio a Valmadrera, altri istituti del territorio abbiano chiesto di aderire dimostra che la nostra idea ha risposto a un’esigenza concreta”.

Pescosolido ha quindi ribadito l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti pratici e consapevolezza, affinché possano diventare veri e propri “Ambasciatori della Sicurezza” nella vita quotidiana, in famiglia e tra i propri coetanei.

Sull’importanza di intervenire già durante il percorso scolastico è intervenuta anche Stefania Beretta, responsabile dell’area scuola di Confapi Lecco Sondrio. “Come Confapi crediamo fermamente che la cultura della sicurezza debba integrarsi fin da giovani nel percorso educativo. Gli eventi drammatici del passato ci ricordano ogni giorno quanto sia fondamentale promuovere un’azione concreta di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto con i più giovani”.

Il progetto prosegue così nel suo intento di avvicinare gli studenti alla cultura della prevenzione, mettendo in relazione il mondo della scuola, le imprese e le realtà che operano quotidianamente per la sicurezza del territorio.