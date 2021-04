Finanziati 7 interventi nel Lecchese per un totale di 680.000 euro

I lavori dovranno essere conclusi entro l’autunno del 2023

LECCO – La Regione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, ha approvato le graduatorie relative agli interventi di prevenzione dei danni ai soprassuoli boscati e al territorio forestale, provocati da incendi e calamità naturali, che possono compromettere sia la copertura vegetale che la stabilità delle pendici collinari e montane, mettendo a rischio la biodiversità e il paesaggio forestale.

“Sono 12.6 milioni di euro – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – che finanziano 124 progetti presentati da Comunità Montane, Parchi, Comuni, Consorzi forestali e imprese boschive. Le azioni finanziate riguardano la realizzazione di infrastrutture indispensabili per le operazioni contro gli incendi boschivi e l’acquisto e allestimento di attrezzature per le squadre degli operatori antincendio, gli interventi selvicolturali per il miglioramento delle condizioni dei boschi e le opere di sistemazione idraulico forestale di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti”.

I lavori dovranno essere conclusi entro l’autunno del 2023

“Con questo bando che si aggiunge a quello del 2017 – ha concluso l’assessore Rolfi – abbiamo finanziato oltre 250 domande, per un importo complessivo di 31,6 milioni di euro per opere destinate alla tutela e al miglioramento del territorio e dei boschi lombardi. Vogliamo valorizzare e difendere il nostro patrimonio forestale”.

Di seguito il riparto delle risorse assegnate alle richieste pervenute in provincia di Lecco con indicazione dell’Ente beneficiario (con indicazione della sua sede legale), del Comune dell’intervento e del finanziamento.

Lecco – 7 interventi – 680.000 euro