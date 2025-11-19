Dalla regione oltre 750mila euro per l’Agenzia TPL Como Lecco e Varese

Stanziamento complessivo di oltre 7,1 milioni per tutte le agenzie di Trasporto Pubblico Locale

“Uno sforzo notevole nei confronti di un settore nevralgico per la vita quotidiana dei cittadini”

LECCO – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di oltre 7,1 milioni di euro in favore delle Agenzie di Trasporto Pubblico Locale, 754.829,36 per l’agenzia di Como-Lecco-Varese. Si tratta di ulteriori risorse destinate alla Lombardia e che derivano dal progressivo aumento del Fondo Nazionale Trasporti, da fondi regionali e dall’applicazione dei nuovi criteri definiti a livello statale.

“L’ennesimo atto concreto di Regione Lombardia – ha detto l’assessore Lucente – a favore del trasporto pubblico locale. Dopo gli oltre 671 milioni già anticipati per tutto il 2025 per garantire l’operatività dei servizi di mobilità in tutto il territorio, ora interveniamo nuovamente con risorse che derivano dall’incremento annuale del Fondo Nazionale Trasporti, ai quali aggiungiamo anche fondi regionali. Con un evidente aumento rispetto al 2024: se l’anno scorso, infatti, il riparto complessivo era stato di 667 milioni, quest’anno arriviamo a più di 678 milioni, con un incremento di ben 11 milioni di euro. Uno sforzo notevole nei confronti di un settore nevralgico per la vita quotidiana dei cittadini”.