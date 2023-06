Dalle 10 in diretta LIVE il convegno: “La filiera della carta stampata: tracciamo il futuro insieme”

LECCO – Avrà inizio oggi, alle 10, il convegno dal titolo “La filiera della carta stampata: tracciamo il futuro insieme”.

Incontro organizzato da Confcommercio Lecco per analizzare le prospettive che attendono il mondo dell’editoria in tutte le componenti della sua filiera.

Il seminario che si svolgerà nalla sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, prevede, dopo i saluti iniziali del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, l’intervento di Sergio Pomponio, Prefetto di Lecco e di Alberto Spagnolo responsabile diffusione Gruppo Sesaab.

La seconda parte vedrà protagonista il mondo nazionale. Per primo prenderà la parola Andrea Innocenti, presidente nazionale dello Snag Confcommercio. A chiudere il convegno saranno Vincenzo Vita, già sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni e Stefania Palamara, direttore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La conclusione dei lavori è prevista per le 12.30.