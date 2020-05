Dall’ospedale di Lecco il grazie per la vicinanza dimostrata in questo periodo difficile

Le sentite parole del blocco operatorio area intensiva

“Una vicinanza che ci ha aiutato nei momenti di scoramento”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio dei sanitari del blocco operatorio area intensiva dell’ospedale di Lecco. Poche sentite righe che esprimono la gratitudine di chi, in queste settimane difficili, ha lavorato in prima linea. Un ringraziamento per i gesti materiali e la vicinanza morale che hanno consentito di superare anche i momenti più duri.

“Tutto il personale del blocco operatorio area intensiva piano – 1 dell’ospedale di Lecco ringrazia di cuore tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno permesso ai ristoranti Filet, Giardinetto, Corte di Lucia di rifocillarci con squisitezze in questo momento difficile dove il vostro gesto e la vostra vicinanza ci hanno profondamente commosso ed aiutato nei momenti di scoramento. Ringraziamo inoltre tutti coloro che, a titolo personale o per conto della loro azienda, ci hanno fornito supporti di ogni genere, facendoci sentire quanto siete interessati alla nostra sicurezza.

Grazie, grazie, grazie”.