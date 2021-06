Daniela Mapelli, è di Lecco la prima Rettrice dell’Università di Padova

È di Lecco la nuova rettrice dell’Università di Padova

Si chiama Daniela Mapelli ed è la prima donna a guidare l’ateneo veneto per il sessennio 2021-2027

LECCO – Una sfida tutta al femminile quella per la nomina del nuovo rettore dell’Università di Padova, che ha visto l’elezione della lecchese Daniela Mapelli con 1381,50 voti, superando al ballottaggio Patrizia Marzaro, che ha raccolto 1186,62 voti totali.

Per la prima volta nella storia dell’Ateneo veneto, una donna ricoprirà la carica di Rettore.

Le votazioni, che si sono volte in modalità telematica nei giorni 14, 16 e 18 giugno, hanno visto una partecipazione altissima da parte degli aventi diritto al voto.

La nuova Rettrice succede a Rosario Rizzuto e sarà alla guida dell’Ateneo a partire dal primo ottobre, con l’inizio del nuovo anno accademico.

“Mai come ora – commenta la neoeletta rettrice – i ritratti degli uomini che hanno guidato l’Università di Padova, che accompagnano l’entrata in sala della Basilica, mi sembrano restituire vividamente le loro storie, i loro pensieri, le loro speranze. Chissà se nel momento dell’elezione erano commossi, così come sono io, o magari sentivano già forte il senso di una dolce responsabilità, quella di guidare l’Università di Padova. Dal prossimo ottobre potremo – finalmente! – dire ‘uomini e donne che hanno guidato l’Università di Padova’. In questo Ateneo sono cresciuta. Professionalmente, certo, ma soprattutto come donna”.

Daniela Mapelli è nata a Lecco 55 anni fa e si è laureata nel 1992 in Psicologia Sperimentale a Padova, dove ha maturato una brillante carriera accademica svolgendo anche diversi incarichi gestionali.