Danni palestra Villa Vergano, l’intervento del direttivo dell’Asd Gruppo sportivo Due Vi

GALBIATE – Sulla vicenda della palestra di Villa Vergano, dopo il comunicato del sindaco Montanelli, riceviamo e pubblichiamo il comunicato del direttivo dell’Asd Gruppo sportivo Due.

“Relativamente alla vicenda della palestra comunale di Villa Vergano, ci lascia del tutto esterrefatti e amareggiati il tono e la postura che l’amministrazione comunale di Galbiate ha assunto in questa vicenda, originata da un modestissimo danno cagionato involontariamente alla pavimentazione della palestra.

Non si comprende quale sia il rischio di aggravamento evocato dal Comune, laddove si sottolineano asseriti ritardi nella denuncia dell’evento, trattandosi di pochi piccoli fori di modestissime dimensioni (di diametro di neppure 0,5 cm) raggruppati tra loro, che interessano una piccolissima porzione della pavimentazione, per il quale la Due Vi ha sin da subito provveduto a segnalare il problema all’Associazione Arcadia che ha attivato la sua compagnia assicurativa.

Detto questo non possiamo tuttavia astenerci dallo stigmatizzare la decisione del tutto incomprensibile del Comune di Galbiate di vietare l’uso della palestra fino alla definizione di tali interventi di sistemazione, quando la struttura è perfettamente utilizzabile senza che da ciò possa derivare alcun rischio per persone o cose. Nella peggiore delle ipotesi bastava delimitare la modestissima area di pochi centimetri quadrati in cui sono presenti tali fori, cosa che avrebbe consentito a circa una cinquantina di ragazzi, per lo più galbiatesi, di continuare ad utilizzarla.

Di tale incomprensibile decisione le conseguenze vengono fatte gravare sui giovani galbiatesi. Il gruppo Sportivo Due Vi ASD da anni sta gestendo in modo ottimale la struttura ad essa affidata, garantendone una perfetta manutenzione, e con il tempo ne ha implementato a sue esclusive spese gli impianti.

Oggi, grazie ai numerosi volontari che prestano il proprio lavoro in modo gratuito e disinteressato, il centro sportivo di Villa Vergano è apprezzato da tutti gli utilizzatori ed è additato come esempio di ottima gestione di una complessa struttura sportiva tanto da fare fronte ad una consistente domanda dell’utenza, in particolare dei ragazzi galbiatesi.

Ricordiamo al sindaco Montanelli in risposta al suo comunicato, che nessuno ha parlato di errori progettuali, è stato detto che la maggior parte delle attività collaterali che si fanno in palestra, con questa pavimentazione non si possono più fare. Alludiamo al pin pong, al pattinaggio, al ballo, a carichi fissi per eventi e cerimonie ecc… e siccome il comunicato del Sindaco è palesemente in contrasto con le disposizioni scritte dagli uffici comunali, chiediamo anche di sapere quali siano le attività che si possono svolgere in palestra e quelle vietate.

Quando poi sentiamo parlare di cattiva gestione, ricordiamo al Sindaco ed a tutti i galbiatesi che il gruppo sportivo con i propri volontari, che lavorano a titolo gratuito, da 40 anni sta gestendo con passione e scrupolosità le strutture avute in gestione. A titolo informativo segnaliamo al Sindaco che il gruppo sportivo DueVi in collaborazione con le precedenti amministrazioni ha realizzato a sue spese il campo da tennis posizionato all’ingresso sotto la palazzina del bar, i relativi spogliatoi, la tensostruttura in legno lamellare posizionata dietro la palestra con proprie somme beneficiando di un contributo regionale, ed i relativi spogliatoi, ha messo il sintetico sul campo di calcio a 7 giocatori completamente a proprie spese ed ha realizzato una nuova grande tensostruttura da tennis calcetto con i relativi spogliatoi, totalmente a proprie spese, anche qui ha ricevuto un contributo regionale, questi sono solo gli interventi principali.

E chiediamo scusa se è poca cosa, e ci si dica però chi ha fatto di più. Inoltre ricordiamo che la scorsa stagione sportiva, nei diversi campionati, ha visto partecipare circa 400 atleti tesserati col nostro gruppo. Nel corso degli anni e con gli esempi sopra citati, pensiamo d’aver dimostrato ampliamente la correttezza e la bontà del nostro lavoro, apprezzato da tutti, a parte questa amministrazione, alla quale bastano quattro buchini nel pavimento per mettere tutto in discussione”.