Dati Covid. Il bollettino di sabato 24 settembre

Oggi 4081 nuovi casi in Lombardia (+420 rispetto a ieri). Nella provincia di Lecco sono 156 (145 ieri)

LECCO – In italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 22.265 nuovi contagi da Covid contro i 21.085 di ieri (venerdì). In calo le vittime passate da 49 a 43 mentre il tasso è in aumento dal 13.9% di ieri al 14,6% di oggi.

In Lombardia i nuovi contagi sono 4.081 (+420 rispetto a ieri) con 14 decessi. Nella sola provincia di Lecco i nuovi contagi sono 156, +11 rispetto a ieri.

I dati per Provincia relatrivi ai nuovi contagi

Milano 1.045

Bergamo 432

Brescia 599

Como 311

Cremona 134

Lecco 156

Lodi 92

Mantova 229

Monza e Brianza 276

Pavia 194

Sondrio 140

Varese 381