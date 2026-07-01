De Amicis: si allungano i tempi dei lavori, scuola pronta per fine novembre

Il termine per l’ultimazione dell’intervento è ora fissato al 27 settembre

Seguiranno collaudo, pulizie, traslochi e posa dell’arredo. Il sindaco scrive alle famiglie

LECCO – Il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore all’Istruzione, Educazione e Famiglia del Comune di Lecco Angela Fortino, hanno inviato in queste ore una lettera alla direzione scolastica, che sarà trasmessa alle famiglie degli alunni della scuola primaria De Amicis e della scuola dell’infanzia Damiano Chiesa, per informarli della proroga dei lavori di ristrutturazione, un intervento strategico per migliorare la qualità, la sicurezza e la funzionalità degli spazi scolastici.

“A seguito degli ultimi aggiornamenti e delle ulteriori modifiche introdotte nel progetto gli scorsi mesi, è stata approvata dagli uffici tecnici una proroga dei tempi di conclusione dei lavori – si legge nella lettera -. Il termine per l’ultimazione dell’intervento è ora fissato al 27 settembre, a cui seguiranno collaudo, pulizie, traslochi e posa dell’arredo, con consegna dell’immobile presumibilmente a fine novembre”.

Tale proroga si rende necessaria anche per completare lavorazioni fondamentali e garantire un risultato finale di elevata qualità, che includa:

miglioramenti della sicurezza degli ambienti interni;

ottimizzazioni degli impianti;

interventi richiesti anche dalla direzione scolastica per una migliore fruibilità degli spazi;

finiture indispensabili al corretto funzionamento dell’edificio.

“Vi scriviamo perché siamo consapevoli che il prolungarsi dei lavori comporta disagi per le famiglie – hanno detto il sindaco e l’assessore -. Per questo l’Amministrazione comunale, insediatasi in questi giorni, rinnova il proprio impegno a ridurre il più possibile le difficoltà organizzative, collaborando costantemente con la scuola, Dirigente Scolastico Ruperto, e i servizi coinvolti. In particolare, si conferma che il servizio di trasporto scolastico resterà regolarmente garantito, al fine di supportare le famiglie durante tutto il periodo interessato dai lavori e il trasferimento nel rinnovato ambito scolastico sarà organizzato garantendo il regolare svolgimento dell’attività didattica, senza interruzioni del calendario scolastico. Ringraziamo tutte le famiglie per la collaborazione, la pazienza e la comprensione dimostrate”.

L’obiettivo condiviso è quello di restituire alla comunità scolastica un edificio moderno, sicuro e adeguato alle esigenze educative, investendo oggi per offrire ai bambini e alle bambine un ambiente migliore domani.