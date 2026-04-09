Degrado in via Promessi Sposi: dopo le polemiche social, interviene Plastic Free

I volontari hanno raccolto 85 chili di rifiuti in poco più di un’ora

Nove sacchi rimossi dai volontari dopo le festività pasquali: situazione segnalata agli enti competenti

LECCO – Dopo le segnalazioni sui social e il dibattito sulle responsabilità, arriva l’intervento concreto. Nei giorni precedenti alla Pasqua, alcune immagini pubblicate su una pagina Facebook avevano mostrato una situazione di forte degrado in un’area di via Promessi Sposi, accendendo numerosi commenti e polemiche, con il consueto rimpallo di competenze tra enti.

A intervenire, però, sono stati i volontari di Plastic Free Lecco, che hanno scelto di non fermarsi alle parole. Nonostante le critiche di chi riteneva che non spettasse a loro agire, il gruppo si è messo a disposizione per ripulire l’area.

La mattina di martedì 7 aprile, di buon’ora, Ornella Pozzoni, Chiara Valsecchi e Fabiano Moneta si sono recati sul posto e, armati di scope, guanti e sacchi, in poco più di un’ora hanno restituito dignità alla zona, raccogliendo nove sacchi di rifiuti per un totale di circa 85 chilogrammi. L’intervento si è svolto sotto lo sguardo curioso, e in alcuni casi incredulo, dei passanti.

I rifiuti raccolti verranno ritirati come concordato con chi di competenza. Nel frattempo, i volontari non si sono limitati alla pulizia, ma hanno anche provveduto a segnalare formalmente la situazione agli organi competenti.

Dal gruppo sottolineano come l’obiettivo sia quello di intervenire tempestivamente, evitando che il degrado si aggravi, ma anche di mantenere alta l’attenzione su chi ha il compito di garantire la pulizia e il monitoraggio del territorio.

Un’azione concreta che riassume lo spirito dell’iniziativa: meno polemiche e più interventi diretti.