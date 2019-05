Derby Como-Lecco: biglietti e polemiche, curva ospiti già sold out

Trecento biglietti per il settore ospiti subito esauriti

Code per acquistarli, tanti i tifosi rimasti senza

LECCO – Il fischio d’inizio dell’attesissimo derby del Lario è fissato per le 16 di mercoledì, ma le polemiche sono già iniziate: esauriti in una manciata di ore i 300 posti destinati al settore ospiti dello stadio Sinigaglia che ospiterà la sfida di Poule Scudetto tra Como e Lecco e sono tanti i tifosi rimasti senza biglietto.

La prevendita si era aperta lunedì dalle 15, con una lunga coda all’ingresso dell’agenzia Siam Viaggi di via Cavour , l’unica abilitata alla vendita dei biglietti, ‘pochi’ come sono stati giudicati da più parti, ma ridotti a 300 per questioni di ordine pubblico.

Sono bastate due ore per esaurirli. Il numero così esiguo di ticket riservati alla tifoseria della Calcio Lecco, per una sfida così tanto sentita da entrambe le tifoserie, ha dato adito a polemiche e che hanno costretto la società bluceleste a chiarire la propria posizione:

“La Calcio Lecco 1912, a fronte dei numerosi attacchi riguardo la prevendita dei biglietti per la trasferta di Como, comunica che ha dato la totale disponibilità per gestire e garantire il corretto svolgimento della prevendita. Essendo però i biglietti nominali, questi devono essere venduti dalla ricevitoria autorizzata – si legge in una nota ufficiale – La Società vuole sottolineare ai tifosi che tutta la procedura di vendita dei tagliandi non dipende direttamente dalla stessa”.

Restano in vendita i biglietti per la tribuna d’onore e quella laterale, acquistabili anche il giorno della partita ma il rischio è che molti tifosi lecchesi, interessati a godersi il match dalla curva ospiti, possano presentarsi a Como senza biglietto.