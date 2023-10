‘Design per tutti’, un ciclo di incontri dedicati ad arte e architettura

Il ciclo di incontri si aprirà il prossimo 25 ottobre

L’iniziativa di LevelHUB con l’Ordine degli Architetti di Lecco

LECCO – L’Ordine degli Architetti di Lecco ha patrocinato e accreditato un ciclo di iniziative formative e culturali proposte da LevelHUB (La Valletta Brianza), per approfondire tematiche quali l’architettura e la moda, il lavoro dell’architetto e quello dello stilista, l’artigianalità dei gioielli.

‘Design per tutti’ il titolo del ciclo di incontri che si aprirà il prossimo 25 ottobre con la serata ‘Il Giappone è alle porte’, talk sul paese del sol levante in cui si approfondirà la sua influenza sulle arti e sulla cultura dell’Occidente. Il secondo incontro, già calendarizzato, si terrà invece il 21 novembre, e avrà come tema ‘Arte, Architettura e Moda’: i partecipanti potranno incontrare allo spazio OtoLab di Rancio la stilista Sofia Alemani, una visionaria designer-architetto originaria di Lecco che ha fondato il suo marchio dopo una carriera di eclettismo spaziando dall’arte al design di interni alla scenografia. Il ciclo si chiuderà a dicembre (data da definire) con un incontro dedicato alle arti applicate e all’artigianato d’eccellenza, ‘Gioielli di vetro’.

La prima serata, ‘Il Giappone è alle porte’, si terrà dalle ore 20 alle ore 22 presso il LevelHUB a La Valletta Brianza (via Lombardia 87): durante l’incontro sarà pos- sibile analizzare e discutere differenti opere nipponiche: tessuti, dipinti, manu- fatti d’arte applicata e architetture del periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. Durante la prima parte della serata Massimo Gianquitto e Francesca Filippi affronteranno il tema del Giapponismo e della sua rilevanza in Europa e negli Stati Uniti. Successivamente la professo- ressa Lydia Manavello racconterà come il kimono testimoni i profondi cambia- menti vissuti dal Giappone nella prima metà del Novecento grazie alla sua straor- dinaria e unica collezione di questi abiti.

La partecipazione è gratuita.