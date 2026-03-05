Diabesità, il Consiglio regionale approva la mozione per prevenzione e cura

Nel Lecchese circa 13mila persone convivono con il diabete: la Regione punta su prevenzione, scuole e sanità territoriale

Zamperini: “Serve intervenire subito per interrompere un circolo di patologie che colpisce sempre più precocemente”

LECCO – Il tema della cosiddetta “diabesità”, l’interconnessione tra obesità e diabete, torna al centro dell’attenzione politica regionale dopo l’approvazione in Consiglio regionale della mozione per lo sviluppo di iniziative integrate contro l’eccesso di peso e le malattie metaboliche. A commentare il provvedimento è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, componente dell’intergruppo “Diabete, obesità e stili di vita”.

“Contrastare l’obesità e il diabete significa proteggere la salute delle nostre comunità e garantire un futuro più sano alle generazioni che verranno. Regione Lombardia ha approvato una strategia articolata che non si limita all’assistenza clinica, ma promuove prevenzione, educazione e sostegno concreto alle famiglie”.

Secondo il consigliere, in Lombardia circa il 23% dei bambini tra 8 e 9 anni è in sovrappeso o obeso, mentre quasi quattro adulti su dieci presentano problemi di peso, elementi che rendono necessario intervenire in modo precoce per tutelare la salute fisica e psicologica dei più giovani.

Il fenomeno riguarda anche il territorio lecchese, osserva Zamperini: nel 2023 nella provincia di Lecco circa 82mila residenti avevano più di 65 anni, pari al 24,8% della popolazione, mentre circa 13mila persone convivono con il diabete mellito di tipo 1 e 2, un dato che evidenzia la rilevanza locale della questione.

La strategia regionale, spiega Zamperini, prevede azioni di digitalizzazione sanitaria, potenziamento delle Case di Comunità, rafforzamento della rete diabetologica e programmi mirati nelle scuole, con percorsi di educazione alimentare e iniziative per promuovere l’attività fisica.

“Guardiamo con particolare attenzione ai nostri ragazzi – conclude il consigliere – che spesso si trovano ad affrontare non solo il rischio di malattie croniche ma anche difficoltà legate all’autostima e alla socialità. In Lombardia circa 500mila persone convivono con il diabete e la stretta connessione tra obesità e diabete aumenta il rischio di complicanze cardiovascolari, renali e metaboliche. Una società che tutela la salute dei bambini e degli adolescenti è una società che investe nel proprio domani”.