Dialisi, il Politecnico guida un progetto transfrontaliero per curare i pazienti a distanza

Parte la fase operativa del progetto Interreg tra Italia e Svizzera per favorire la dialisi ai pazienti che risiedono lungo il confine

Cure specialistiche e controllo a distanza attraverso la telemedicina e il monitoraggio avanzato, anche nelle zone più isolate: il progetto diretto dal Politecnico di Lecco

LECCO- OnTheDOT (Organizzare la rete per il Trattamento Dialitico, dall’Ospedale al Territorio) è il progetto Interreg coordinato dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano che lancia il via alla fase operativa: installare le prime tecnologie di monitoraggio avanzato per i pazienti lungo il confine italo-svizzero.

La collaborazione vede unirsi il Politecnico di Milano con la Fondazione Politecnico, la Cooperativa E.D.P, La Traccia, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana, l’ASST dei Sette Laghi, l’Università degli Studi di Pavia, l’Ente Ospedaliero Cantonale (Ospedale Regionale di Lugano) e l’Ospedale Cantonale dei Grigioni.

Nelle aree transfrontaliere i problemi di insufficienza renale cronica e la terapia emodialitica rappresentano un peso importante all’interno del sistema sanitario.

Diventa dunque necessario creare un progetto che sappia favorire modelli assistenziali che siano in grado di conciliare luogo di vita e cura per ridurre gli spostamenti dei pazienti e allo stesso tempo sostenerne il benessere psicofisico.

Si tratta di un sistema in grado di garantire continuità di cura e supporto specialistico anche nei contesti territoriali più periferici. È a tal proposito che OnTheDot mira a migliorare radicalmente la qualità di vita di chi affronta la dialisi ogni giorno.

Al centro di dialisi ad assistenza limitata di Angera è arrivato il primo totem per la telemedicina contestualmente alla formazione di medici ed infermieri interessati nello studio pilota. Lo strumento permetterà agli operatori sanitari di collegarsi in diretta tramite video e audio con gli specialisti degli ospedali centrali.

Il prossimo ad attivare il programma sarà l’Ospedale Cantonale dei Grigioni di Coira che ha come obiettivo quello di accantonare i confini amministrativi per potersi concentrare totalmente sulla continuità della cura.

Non verranno rivoluzionati i protocolli terapeutici attualmente in vigore, ma la gestione clinica sarà radicalmente più fluida ed efficace.

Sono gli smartwatch a ricoprire un ruolo fondamentale all’interno dello studio clinico. I test sono stati svolti dal Laboratorio di Informatica Biomedica “Mario Stefanelli” dell’Università degli Studi di Pavia. Tramite questi dispositivi sarà possibile rilevare i parametri fisiologici dei pazienti in maniera non invasiva. In questo modo sarà possibile creare un database unico e ordinato in cui i dati dei pazienti verranno rilevati da programmi intelligenti in grado di leggere i dati in maniera semplice e veloce. Grazie a questi strumenti il personale sanitario sarà in grado di personalizzare ogni giorno la cura dei pazienti.

Il progetto OnTheDOT dedica grande parte del suo programma alla formazione del personale senza lasciare indietro nessuno: anche le più piccole comunità di pazienti potranno beneficiare dell’emodialisi domiciliare. Il programma punta a saper identificare tutti quei segnali che indicherebbero quando sia il caso di passare ad una diminuzione della dialisi o a un piano domicialire.

Innovazione digitale e cooperazione internazionale diventano così i due pilastri su cui si poggia il progetto OnTheDOT mirando a diventare un modello di riferimento per la gestione delle patologie croniche ponendo al centro il paziente e il diritto alla cura capillare e costante.