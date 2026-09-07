Dieci anni di “Estate Insieme over 60”: il Giglio fa rete contro la solitudine

Un calendario ricco di occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione rivolte alla popolazione over 60

La responsabile Beatrice Civillini: “Un modo concreto per sentirsi accolti, riconosciuti e accompagnati”

LECCO – Dieci anni di “Estate Insieme over 60”, dieci anni di rete, relazioni e comunità. È arrivata alla decima edizione la proposta estiva promossa e coordinata dallo Spazio di Comunità Il Giglio, servizio dell’Area Anziani del Comune di Lecco, che anche quest’anno ha costruito un calendario ricco di occasioni di incontro, socializzazione, scoperta e partecipazione rivolte alla popolazione over 60.

Un progetto volutamente corale, reso possibile grazie alla collaborazione di 28 realtà del territorio, quattro servizi e otto anziani “competenti”, che hanno messo a disposizione spazi, volontari, competenze, passioni e conoscenze. A queste collaborazioni si aggiunge quella con ATS Brianza nell’ambito del progetto “Generazione..gOLD”, inserito nel Piano territoriale per la promozione dell’invecchiamento attivo “Attivati!”.

Da giugno a settembre sono complessivamente 65 gli appuntamenti proposti, ai quali si aggiungono tre corsi articolati in più incontri. Un programma pensato per intercettare persone con livelli diversi di autonomia, interessi e bisogni e che, a partire dal 22 giugno, ha già fatto registrare circa mille accessi.

Un dato che, sottolinea Beatrice Civillini, responsabile del Giglio, va letto al di là del semplice conteggio delle presenze. Non esiste infatti un gruppo fisso e omogeneo di partecipanti: c’è chi prende parte a numerose iniziative, chi riesce a partecipare solo ad alcune attività e chi si avvicina per la prima volta proprio grazie a una proposta specifica. Le persone più autonome possono frequentare più appuntamenti, mentre anche chi vive condizioni di maggiore fragilità e ha meno possibilità di muoversi può trovare l’occasione di uscire almeno una volta alla settimana.

“Dietro i circa 1.000 accessi non ci sono soltanto numeri e presenze, ma una pluralità di storie, relazioni e possibilità di partecipazione”, spiega Civillini. È forse questo l’aspetto più significativo dell’esperienza: persone che si incontrano per la prima volta, altre che si ritrovano dopo anni, anziani con storie e condizioni molto diverse che condividono una nuova esperienza.

Il Giglio, un presidio contro la solitudine

L’esperienza dell’estate si inserisce in un lavoro più ampio che Il Giglio porta avanti durante tutto l’anno. Accanto alle attività culturali, formative, ludico-ricreative e conviviali, il servizio svolge infatti un’attività continuativa rivolta anche a persone anziane in condizioni di fragilità.

Si parla di ascolto, sostegno relazionale, rapporto con i caregiver, accompagnamenti, gestione dei trasporti, monitoraggio e contatto continuativo. Un lavoro che assume un significato ancora più importante durante l’estate, quando il caldo può rendere più difficile per le persone anziane uscire di casa.

Eppure, racconta Civillini, l’esperienza degli ultimi anni restituisce un quadro diverso da quello che si potrebbe immaginare. Quando le attività vengono organizzate con le necessarie attenzioni, l’interesse resta alto.

“Per chi non può permettersi o non ha la possibilità di trascorrere un periodo al mare o in montagna, sapere di poter contare su occasioni di incontro e su esperienze piacevoli e condivise può rappresentare uno stimolo importante anche nei periodi più caldi. In dieci anni non si sono mai verificati malori o problematiche importanti durante le iniziative. Chi non se la sente o non sta bene, generalmente rinuncia a partecipare. Ma anche una semplice telefonata degli operatori, per capire insieme se sia opportuno uscire o restare a casa, può diventare una forma di vicinanza importante” spiega Civillini.

Il Giglio si configura così come un vero presidio di prossimità, attraverso una “presa in carico leggera” che affianca, senza sostituirli, gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le situazioni seguite sono diverse: dagli anziani che hanno figli presenti e desiderano offrire ai propri familiari occasioni di socializzazione e benessere, fino a persone che non possono contare su una rete familiare e sociale solida.

“Lavorare sulla solitudine significa anche cercare continuamente nuove modalità per raggiungere le persone più fragili”, è il senso dell’attività portata avanti dal servizio. Un lavoro che comprende ascolto, relazione, accompagnamento, monitoraggio e prevenzione, e che – sottolinea Civillini – rischia di essere ridotto troppo semplicemente alla parola “aggregazione”.

Perché dietro un’attività ricreativa può esserci molto di più: la possibilità di conoscere una persona che vive sola, di intercettare un bisogno, di accompagnare qualcuno verso un nuovo gruppo o, quando necessario, di costruire un percorso di sostegno più articolato.

Le novità dell’estate 2026

L’edizione 2026 ha introdotto due filoni particolari. Il primo riguarda le proposte aperte anche ai nipoti, con l’obiettivo di valorizzare gli anziani anche nel rapporto con le nuove generazioni, senza però limitarne il ruolo a quello di nonni. Scacchi, bocce, biliardo, freccette, la gita in fattoria e la visita al Planetario sono alcune delle attività pensate per permettere agli anziani di vivere esperienze insieme ai nipoti, ma anche insieme ad altri coetanei. Un’esperienza che Il Giglio considera importante e che potrebbe essere riproposta anche nella prossima estate.

La seconda novità è stata “Il Gusto della Cura”, proposta pensata in collaborazione con le Assistenti sociali e rivolta in particolare a persone che vivono condizioni di maggiore solitudine e fragilità. L’iniziativa permette di avvicinarsi al Giglio attraverso piccoli gruppi, lasciando maggiore spazio alla conoscenza reciproca tra partecipanti e operatori. Un modo per comprendere meglio esigenze e interessi e valutare, successivamente, quali persone possano essere inserite in altre attività e quali abbiano invece bisogno di un avvicinamento più graduale.

Passeggiate, cultura, benessere e convivialità

Tra le proposte più apprezzate dell’estate ci sono state le “passeggiate lente” nei rioni, che hanno permesso di unire movimento, socialità e riscoperta del territorio. Un’occasione per conoscere la storia dei luoghi in cui si vive e guardarli con occhi nuovi, mettendo insieme curiosità, memoria e relazione.

Grande successo anche per i momenti conviviali, con pranzi condivisi e intrattenimento, così come per il ciclo di letture dedicato ai Promessi Sposi, proposto in forma itinerante in alcune piccole chiese della città.

Molto partecipate anche le attività dedicate al benessere e alla cura di sé, dalle “Movimenti per l’energia vitale” alle “Camminate consapevoli”, fino alle sessioni di yoga all’aperto. Non sono mancati laboratori creativi, gite culturali e visite a mostre. Settembre è ancora ricco di proposte, il calendario è consultabile a questo LINK

E c’è un ultimo dato che restituisce bene il successo dell’iniziativa: “Nessuna attività è stata annullata per mancanza di adesioni. In diversi casi, anzi, le richieste hanno superato i posti disponibili e gli organizzatori hanno cercato di esaurire le liste d’attesa, individuando soluzioni per accogliere il maggior numero possibile di partecipanti” fa sapere Civillini,.

A dieci anni dalla prima edizione, “Estate Insieme over 60” conferma così la propria natura di qualcosa che va oltre un calendario di appuntamenti estivi. È una rete che permette agli anziani di mantenere vive relazioni e interessi, conoscere e riscoprire il territorio, incontrare nuove persone o ritrovare volti e pezzi della propria storia.

“E, soprattutto – conclude la responsabile – rappresenta per molti un modo concreto per sentirsi accolti, riconosciuti e accompagnati. Semplicemente, per non sentirsi soli”.

Plausi per l’offerta “ampia, variegata e molto apprezzata dagli utenti” arrivano dal neo assessore al Welfare del Comune di Lecco, Emilio Minuzzo, insediatosi due mesi fa: “Questa iniziativa oramai decennale costituisce una risposta concreta all’invecchiamento della popolazione, come strumento di sussidiarietà per riallacciare i rapporti. In un’epoca in cui facciamo fatica a conoscere il nostro vicino di casa, il Giglio, con le sue proposte, svolge una preziosissima attività di frequentazione aggiuntiva e in qualche modo di controllo che, mi sento di dire, sana parzialmente anche le carenze della Pubblica Amministrazione di fronte a risorse sempre più scarse e per contro fragilità in costante aumento. Ringrazio gli operatori, i volontari e le realtà che collaborano per portare avanti questo percorso, che sicuramente continueremo, con l’obiettivo di mutuare percorsi sempre più virtuosi, magari guardando anche a fortunate esperienze europee ed extraeuropee” ha concluso l’assessore.