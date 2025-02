‘Dietro l’angolo’, con Telefono Donna uno spettacolo in ricordo di Lella Vitali

‘Uno spettacolo alla scoperta di talenti che nessuno vedeva”

Appuntamento venerdì sera in Sala Ticozzi

LECCO – Uno spettacolo alla scoperta di talenti che nessuno vedeva. ‘Dietro l’angolo’ è il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena venerdì 7 febbraio alle ore 21 in Sala Don Ticozzi (via Giuseppe Ongania, 4, Lecco), realizzato grazie al contributo di Nicola Mauri, figlio di Lella Vitali, ex presidente di Telefono Donna lecco scomparsa lo scorso ottobre (leggi qui).

“Lella era una di noi e lo sarà per sempre: il suo, di talento, era chiaro a tutte e non potrà mai essere dimenticato” ricordano dall’associazione. Ingresso libero.