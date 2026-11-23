Un’opportunità gratuita per i giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono scoprire le professioni del cinema, dalla programmazione all’organizzazione di eventi e alla comunicazione, fino all’esperienza del Lecco Film Fest 2027

C’è tempo sino al 20 dicembre per iniziare un percorso per entrare nel cinema dall’altra parte e/o diventare Ambassador

LECCO – Chi sceglie i film da proiettare? Come nasce una rassegna cinematografica? E cosa c’è dietro l’organizzazione di una serata al cinema? Per rispondere a queste domande e per coinvolgere le nuove generazioni, il Nuovo Aquilone di Lecco lancia la Open Call “Dietro lo Schermo – Entra nel cinema dall’altra parte”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Dietro lo Schermo, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il contributo di Fondazione Cariplo, che – oltre al Nuovo Aquilone – coinvolge altre sale della comunità lombarde e apre le porte ai giovani tra i 18 e i 35 anni interessati a conoscere e sperimentare i diversi mestieri del cinema.

La partecipazione offre due possibili percorsi, attivabili anche contemporaneamente.

Il primo è dedicato alla scoperta delle professioni cinematografiche: attraverso incontri con esperti del settore, i partecipanti potranno approfondire ambiti come la scrittura, la programmazione, la gestione di una sala, l’organizzazione di eventi e la comunicazione. Successivamente, lavorando in piccoli gruppi insieme ai responsabili delle sale coinvolte, i giovani avranno l’occasione di ideare e realizzare un vero evento cinematografico.

Il secondo percorso è quello degli Ambassador, giovani che diventeranno promotori del progetto tra i propri coetanei, contribuendo a coinvolgere nuovo pubblico, supportando le attività e le serate del cinema e vivendo da protagonisti anche il Lecco Film Fest 2027.

Non sono richieste esperienze o competenze specifiche: per partecipare bastano curiosità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Il percorso è completamente gratuito e rappresenta un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del cinema, sperimentare nuove capacità e contribuire attivamente alla vita culturale e sociale della città.

Per candidarsi c’è tempo fino al 20 dicembre, compilando l’apposito modulo di iscrizione, al seguente link https://forms.gle/Yt8fVXfn6aoPD2ka9, che si trova anche sul sito www.aquilone lecco.it o sui social del Cinema.

Le attività prenderanno il via all’inizio del 2027.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@aquilonelecco.it