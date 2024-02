Difensore Civico Territoriale: presentata l’attività svolta nel 2023

Le pratiche trattate nel 2023 sono state 35, di cui 31 definite/archiviate e 4 in fase di definizione

LECCO – Nella mattinata di oggi si è svolto in videoconferenza un incontro con i Comuni del territorio, organizzato dal Difensore civico territoriale della Provincia di Lecco, avvocato Paola Sgarbi, per presentare l’attività svolta nel 2023.

L’incontro, a cui hanno partecipato Sindaci e Amministratori di 20 Comuni, è stato introdotto dalla Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann: “L’appuntamento di oggi, aperto anche ai Comuni non convenzionati, rappresenta un importante momento di confronto e di condivisione del lavoro svolto. La Provincia di Lecco crede molto nel servizio di difesa civica, perché permette di dare risposte puntuali ai cittadini e aiuta i Comuni a dirimere questioni che possono diventare complicate. Siamo tra le due Province che in Lombardia hanno istituito questo servizio: ciò ci consente di avere tempi di risposta più brevi e di trovare soluzioni condivise, mentre i cittadini delle altre Province si devono rivolgere al Difensore civico regionale. Ringrazio i Sindaci per la loro adesione al servizio e l’avvocato Sgarbi per le modalità e l’impegno con cui svolge il suo ruolo di Difensore civico e per i risultati raggiunti”.

L’avvocato Sgarbi ha elencato le materie che hanno interessato le pratiche trattate, ha illustrato il metodo seguito e ha esposto brevemente i casi più interessanti: “Il Difensore civico svolge un ruolo di mediatore e di facilitatore nei rapporti tra cittadini e Comuni; una volta ricevute le segnalazioni, adottiamo una modalità pratica e concreta, con incontri on line o in presenza. L’intenzione è quella di far comprendere alle Amministrazioni l’importanza di dare sempre una risposta ai cittadini e di illustrare loro le motivazioni e le ragioni che hanno portato le Amministrazioni a dare quella risposta, affinché possano comprenderla, accettarla e non subirla. Ringrazio i Sindaci per la loro disponibilità e l’impegno a voler trovare soluzioni positive e condivise alle varie problematiche”.

Le pratiche trattate nel 2023 sono state 35, di cui 31 definite/archiviate e 4 in fase di definizione per necessità di tempi più lunghi, che hanno riguardato le seguenti tematiche:

tutela del diritto di accesso agli atti

lavori pubblici-ecologia (assegnazione appezzamento di terreno adibito a orto comunale)

urbanistica ed edilizia privata (concessione edilizia in sanatoria, segnalazione presunti abusi edilizi, concessione per costruzione fabbricato residenziale, manutenzione muro contenimento strada, taglio siepe)

servizi sociali (servizi di assistenza)

trasporti e mobilità (disagi chiusura funivia)

tributi (accertamento e rimborso Tasi e Imu)

turismo (comunicazione informazioni gestori strutture ricettive)

previdenza-prestazioni erogate dall’Inps (indennità di disoccupazione, pratica relativa a pensione)

servizi di pubblica utilità (proposta allacciamento gas metano)

A oggi gli enti convenzionati con la Provincia di Lecco per il servizio del Difensore civico territoriale sono 68, di cui 67 Comuni e 1 Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera; le adesioni più recenti riguardano Robbiate e La Valletta Brianza.

Gli amministratori presenti hanno apprezzato l’iniziativa, hanno espresso soddisfazione per il servizio di difesa civica, ritenuto molto utile, e hanno ringraziato il Difensore civico per la preziosa attività svolta, che ha portato alla risoluzione positiva di diversi casi.

Il Difensore civico territoriale, previsto dal Testo unico degli enti locali e dallo Statuto della Provincia di Lecco, viene eletto dal Consiglio provinciale con il compito di garantire e tutelare i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, assicurando la legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; l’intervento del Difensore civico, anche dietro richiesta degli enti, può evitare l’insorgere di controversie e aiutare l’Amministrazione pubblica e il cittadino a trovare soluzioni condivise.

Per ulteriori informazioni o adesioni al servizio: 0341 295361; difensorecivico@provincia.lecco.it; www.provincia.lecco.it