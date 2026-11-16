Difesa del suolo, da Regione 600 mila euro per cinque interventi nel lecchese

Le risorse sono previste dal nuovo programma regionale 2026-2030 per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico

LECCO – “Cinque interventi per quasi 600mila euro destinati alla provincia di Lecco, con risorse che permetteranno di mettere in sicurezza torrenti e infrastrutture idrauliche. È un segnale concreto di attenzione verso un territorio che, per le sue caratteristiche montane e la fragilità di alcune aree, necessita di investimenti costanti nella prevenzione del dissesto idrogeologico. La sicurezza delle nostre comunità – sottolinea Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna – passa anche dalla capacità di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenze”.

Le risorse sono previste dal nuovo programma regionale 2026-2030 per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, approvato dalla Giunta lombarda su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Nel Lecchese sono previsti complessivamente 594mila euro, distribuiti su cinque interventi: 200mila euro a Introbio per la manutenzione, l’ampliamento e la messa in sicurezza del Canale di Gronda di Piazzolo; 135mila euro a Colico per il miglioramento del sistema di briglie del torrente Perlino, a protezione dell’abitato dopo gli eventi meteorologici dello scorso settembre; 120mila euro a Colle Brianza per la sistemazione delle sponde del torrente Bevera; 80mila euro a Casargo per la regimazione del reticolo idrico minore in località Piazzo e 59mila euro a Varenna per la pulizia e la manutenzione straordinaria del torrente Esino, nella frazione di Olivedo.

“Parliamo di opere puntuali, individuate sulla base delle esigenze del territorio, che possono fare una grande differenza nella vita quotidiana dei cittadini – sottolinea Zamperini –Intervenire sulla regimazione delle acque e sulla funzionalità dei torrenti significa proteggere abitazioni, strade e attività economiche, preservando al tempo stesso un patrimonio ambientale straordinario”.

I finanziamenti lecchesi rientrano in una manovra regionale da oltre 34,2 milioni di euro, destinata a 68 interventi distribuiti nelle 12 province lombarde. Il programma comprende opere di consolidamento dei versanti, sistemazione dei corsi d’acqua, realizzazione di aree di laminazione e ripristino di infrastrutture danneggiate. Si aggiunge al piano dello scorso maggio, che aveva già stanziato quasi 38 milioni di euro per oltre 60 interventi, portando a oltre 72 milioni le risorse complessivamente programmate nei due provvedimenti.

“Ringrazio l’assessore Gianluca Comazzi e la Giunta regionale per aver confermato, ancora una volta, un’attenzione concreta alla sicurezza dei territori. Continuerò a sostenere interventi che rispondano alle necessità delle nostre comunità, perché difendere il suolo significa proteggere le persone, garantire la vivibilità dei nostri paesi e investire sul futuro delle terre alte lombarde”.