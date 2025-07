Difesa del suolo, in Provincia di Lecco arrivano 3,5 milioni

Ecco gli interventi finanziati da Regione Lombardia nel nostro territorio

LECCO – La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il nuovo Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, per un totale di oltre 24 milioni di euro, destinati a finanziare 50 opere strategiche in tutta la Lombardia.

Gli interventi coinvolgeranno tutte le province e saranno cofinanziati, in alcuni casi, dagli enti locali (per 926.974 euro), portando così l’investimento complessivo a circa 24,2 milioni di euro.

“Con questo importante stanziamento – dichiara l’assessore Gianluca Comazzi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto e strategico a tutela del territorio. Le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la nostra regione dimostrano ancora una volta quanto sia fondamentale investire nella difesa del suolo. Messa in sicurezza, prevenzione e manutenzione non sono più opzioni, ma una priorità politica e amministrativa, su cui intendiamo continuare a lavorare con determinazione e visione di lungo periodo”.

Il nuovo piano prevede opere che spaziano dalla sistemazione dei versanti in frana alla messa in sicurezza di corsi d’acqua, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e tutelare l’incolumità dei cittadini e le infrastrutture. Ogni intervento sarà gestito in sinergia con gli enti territoriali attraverso un aggiornato schema tecnico-amministrativo per il monitoraggio e la trasparenza delle attività.

In Provincia di Lecco destinati 3,5 milioni di euro per i seguenti interventi:

Ballabio: Mitigazione rischio caduta massi da Monte Due Mani – 280.000 €

Lomagna: Risezionamento torrente Molgoretta – 740.000 €

Missaglia: Risezionamento alveo del torrente Lavandaia – 700.000 €

Monte Marenzo: Messa in sicurezza idrogeologica in località Ravanaro – 200.000 €

Olginate: Messa in sicurezza alveo torrente Greghentino – 515.000 €

Santa Maria Hoè: Mitigazione rischio idraulico in via del Ponte – 335.000 €

Sueglio: Regimazione acque a monte di Sommafiume – 200.000 €

Valvarrone: Mitigazione rischio frana in località Bondo – 530.000 €