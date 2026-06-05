Come trasformare una sperimentazione PNRR in una funzione strutturale e sostenibile del sistema sociosanitario locale?

Dialogo tra i soggetti del territorio il prossimo 12 giugno all’Officina Badoni

LECCO – “Dimissioni protette, domiciliarità e qualità della vita. Dialogo e confronto tra i soggetti del territorio a partire dalle prime sperimentazioni”, è il titolo dell’evento che si terrà il 12 giugno (ore 9.30 – 13) a Lecco presso Officina Badoni, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco.

A conclusione della sperimentazione PNRR M5C2 – Investimento 1.1.3, l’Ambito Territoriale di Lecco promuove un confronto territoriale dedicato al tema delle Dimissioni Protette e della continuità assistenziale tra ospedale e territorio, in favore di una buona qualità di vita delle persone anziani fragili.

L’incontro intende offrire uno spazio di confronto tra Comuni, Ats Brianza, Asst Lecco, Regione, Servizi Sociali territoriali, Terzo Settore, Medici di Medicina Generale, volontari e professionisti coinvolti nella presa in carico delle persone fragili, a partire dai risultati emersi nel corso della sperimentazione. Importante anche il confronto con le politiche complessive di Regione Lombardia che dovranno dare attuazione alle indicazioni del D.lgs. 29/2024.

Il confronto vuole quindi interrogarsi su una questione centrale per il welfare territoriale lombardo: come trasformare una sperimentazione PNRR in una funzione strutturale e sostenibile del sistema sociosanitario locale, capace di garantire qualità della vita, continuità di cura e reti di relazioni stabili per le persone fragili e le loro famiglie.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO