Disabilità e inclusione, oltre cento persone all’Officina Badoni con Octavian Oprea

Serata promossa da R-Evolution APS nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Lecco

“Il disabile viene spesso percepito come qualcuno destinato a dipendere per sempre dagli altri”: parole che hanno aperto un confronto su autonomia e inclusione

LECCO – All’Officina Badoni una serata partecipata e intensa ha acceso il confronto su inclusione, autonomia e percezione sociale della disabilità. Oltre cento persone hanno preso parte all’incontro promosso da R-Evolution APS nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Lecco, che ha visto protagonista Octavian Oprea, affetto da osteogenesi imperfetta, la cosiddetta “malattia delle ossa di vetro”.

L’incontro ha affrontato temi spesso ancora poco discussi nello spazio pubblico: autonomia, relazioni affettive, sessualità, fragilità e stigma sociale. Un confronto che ha coinvolto un pubblico eterogeneo, mettendo al centro non soltanto l’esperienza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ma anche il modo in cui la società guarda il corpo, la vulnerabilità e il concetto stesso di normalità.

Nel corso della serata, Oprea ha ripercorso la propria esperienza personale con un racconto diretto e privo di retorica, alternando episodi di vita quotidiana a riflessioni culturali e sociali. Nato in Romania e arrivato in Italia nei primi anni Duemila, ha raccontato le difficoltà affrontate fin dall’infanzia, soffermandosi soprattutto sul peso degli sguardi, delle aspettative e delle barriere culturali che ancora oggi accompagnano la vita delle persone con disabilità.

“Il disabile viene spesso percepito come qualcuno destinato a dipendere per sempre dagli altri“, ha spiegato durante l’incontro, richiamando invece il valore dell’autonomia e della possibilità di autodeterminarsi. Una riflessione che ha toccato anche il rapporto tra disabilità e vita adulta, dalla casa al lavoro fino alla sfera affettiva e sessuale, ancora oggi segnata da stereotipi e imbarazzi sociali.

Particolarmente partecipato il momento di confronto con il pubblico, sviluppato insieme all’educatrice Chiara Brusadelli, che ha approfondito il tema dell’accompagnamento educativo, dell’affettività e della costruzione di relazioni sane e consapevoli.

L’ampia partecipazione registrata durante la serata ha evidenziato il bisogno di spazi pubblici nei quali affrontare con autenticità temi complessi, spesso relegati alla dimensione privata o trattati esclusivamente in chiave assistenziale. Un interesse che, secondo quanto emerso nel corso dell’iniziativa, conferma come il tema dell’inclusione riguardi l’intera comunità e rappresenti una questione culturale e sociale collettiva.