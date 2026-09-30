Disagio giovanile. Dalla Regione altri 2 milioni: #UP sale a 13 milioni per ragazzi e famiglie

LECCO – Regione Lombardia rafforza gli interventi rivolti ai giovani in situazioni di disagio e alle loro famiglie con 2 milioni di euro aggiuntivi per “#UP – Percorsi per crescere alla grande”. Con il nuovo stanziamento, le risorse complessivamente dedicate alla misura raggiungono 13 milioni di euro.

La Giunta ha approvato il finanziamento su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Il programma, avviato nel 2022 e già rifinanziato nel 2025, è rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani tra gli 11 e i 25 anni che si trovano in condizioni di disagio, coinvolgendo nel percorso anche le loro famiglie.

“Tali risorse rappresentano un investimento volto a rafforzare la risposta di Regione Lombardia al disagio giovanile, mettendo al centro i ragazzi e le loro famiglie – ha dichiarato Lucchini -. L’adolescenza è una fase delicata, nella quale possono emergere fragilità che, se intercettate tempestivamente, possono essere affrontate con strumenti adeguati. #UP ci permette di costruire percorsi personalizzati, flessibili e vicini ai bisogni di ciascun ragazzo”.

Il sostegno passa attraverso voucher per percorsi personalizzati, che consentono di accedere a interventi di natura psico-socioeducativa. Tra le attività previste rientrano colloqui, counselling, contrasto alla dispersione scolastica e accompagnamento verso attività di inclusione sociale, con l’obiettivo di offrire risposte integrate e adattabili alle necessità dei singoli ragazzi.

Il sostegno non riguarda soltanto i ragazzi, ma coinvolge anche le loro famiglie. “Con #UP – ha spiegato Lucchini – non interveniamo soltanto sui ragazzi, ma sosteniamo anche i genitori. Una situazione di fragilità coinvolge spesso tutta la famiglia e richiede ascolto, accompagnamento e capacità di leggere precocemente i bisogni. Per questo vogliamo rafforzare l’integrazione tra i servizi sociali e sociosanitari e la loro capacità di prendere in carico tempestivamente le situazioni di difficoltà”.

I 2 milioni di euro aggiuntivi, provenienti dal Programma regionale FSE+ 2021-2027, saranno destinati agli interventi sull’intero territorio lombardo. Il contributo a fondo perduto viene erogato dalla Regione alle Ats, che provvedono successivamente all’assegnazione dei voucher ai destinatari. La distribuzione delle nuove risorse terrà conto del valore dei voucher prenotati alla data del 15 ottobre 2026 e delle assegnazioni già effettuate.

“Vogliamo dare continuità a uno strumento concreto che consente di accompagnare i ragazzi nei momenti di maggiore difficoltà e di sostenere le loro famiglie – ha concluso l’assessore Lucchini -. Investire sulla prevenzione e sulla capacità di intercettare precocemente le fragilità significa rafforzare le opportunità di inclusione sociale e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita”.