Discarica abusiva a Versasio, ancora rifiuti accanto alla nuova Lecco-Ballabio

La piazzola di sosta viene utilizzata per scaricare immondizia
Le persone suggeriscono l’installazione di telecamere per punire i responsabili
LECCO – Nonostante la zona venga ripulita, nel giro di poco tempo diventa tutto come prima… una grande distesa di rifiuti. Stiamo parlando dell’annoso problema della discarica abusiva accanto alla nuova Lecco – Ballabio (SS36 Dir), accanto all’altezza della piazzola di sosta situata all’altezza della località Versasio.
La scena è sempre la stessa con i boschi trasformati in una discarica a cielo aperto dove sale la vecchia mulattiera che collega il rione di Bonacina e Varsasio, all’altezza del sottopasso che attraversa la Lecco-Ballabio. I rifiuti vengono disseminati ovunque proprio per la facilità di accesso: la piazzola che dovrebbe servire per motivi di emergenza, facilità l’opera, costante, degli incivili.
La domanda della gente è sempre la stessa: ma davvero non si può far nulla per contrastare questo odioso fenomeno? Una telecamera, forse, potrebbe dissuadere da questi comportamenti incivili…