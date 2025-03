Diversità e inclusione: nuove strategie a Costruire Orientamento

Dare valore alle persone nella loro diversità

Seminario per approfondire il ruolo della cultura organizzativa

LECCO – Giovedì 3 marzo si è svolto il terzo incontro del percorso formativo Costruire Orientamento – 2^ edizione, organizzato dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di favorire la realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro per i giovani più efficaci e inclusivi.

Focus dell’incontro i temi della diversità e dell’inclusione e di come questi due elementi siano sempre da tenere in considerazione per costruire le migliori strategie per percorsi di transizione scuola-lavoro sempre più personalizzati.

Il seminario è stato aperto da Davide Zucchetti, Senior Talent Advisory Partner di Randstad Enterprise, che ha illustrato che cosa sia la proposta di valore, perché sia importante per dialogare con la popolazione giovanile e quali siano gli strumenti per tradurre le strategie in azioni.

Successivamente Domenico Bodega, professore della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha tenuto una lezione sul tema della cultura d’azienda, intesa come condivisione di valori, sottolineando come sia fondamentale all’interno delle aziende e delle scuole dare il giusto valore alle persone, sempre caratterizzate da una propria identità e diversità.

In un secondo intervento Davide Zucchetti ha illustrato l’esperienza WAT (“What a Transition!”), un progetto realizzato da Randstad e TEHA Group, con lo scopo di creare un dialogo e un confronto tra giovani, aziende, scuole e istituzioni per favorire l’inclusione all’interno dell’ecosistema della transizione scuola-lavoro.

Infine Marta Crimella, responsabile del Servizio Collocamento mirato e Fasce deboli della Provincia di Lecco, ha presentato i servizi ponte offrendo una visione complessiva dei progetti della Provincia di Lecco rivolti ai giovani con disabilità durante il loro percorso scolastico, accomunati dall’obiettivo di supportare gli studenti con disabilità nel momento delicato di transizione dalla scuola al mondo del lavoro.

Con il terzo seminario si è conclusa la parte più teorica del percorso formativo “Costruire Orientamento”, che proseguirà con gli incontri laboratoriali e le visite presso alcune aziende del territorio.

