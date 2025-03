Divieto trasporti eccezionali. De Capitani puntualizza: “Nessun dietrofront”

“Ho rilasciato una sola autorizzazione di passaggio per un caso particolare, a differenza di quanto dice la Prefettura”

Sempre il sindaco di Pescate: “Ribadisco il diniego a tutte le richieste di transito eccezionali e verificherò anche altri tre sottopassaggi che attraversano la provinciale”

PESCATE – “In relazione alla comunicazione inviata alla Prefettura agli organi di stampa, vi informo che l’autorizzazione di cui si parla l’ho data per UN SOLO caso particolare di trasporto eccezionale speciale su relazione di un ingegnere specialista che si è preso la responsabilità del transito eccezionale con determinate condizioni di passaggio e a cui ho dato altre prescrizioni. Per tutto il resto non si cambia di una virgola, nessun dietro front. Il comando della Polizia Locale di Pescate non rilascia autorizzazioni al transito eccezionale alle normali procedure e diniego le richieste di transito”.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani smentisce dunque quanto riportato dalla Prefettura di Lecco in un comunicato che concerne la questione divieto di transito dei trasporti eccezionali sullo svincolo del Terzo Ponte predisposto dallo stesso primo cittadino vista la situazione precaria in cui verte il sottopasso pedonale sottostante. “Pugno duro” che ha spinto i camionisti gli scorsi giorni a protestare, sostenuti dalla FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani), e a riunirsi in assemblea ieri, venerdì, per vagliare la possibilità di una mobilitazione di protesta. La Prefettura di Lecco ha tentato di calmare gli animi dichiarando che “è stata trasmessa, dal Sindaco del Comune di Pescate, copia del nulla osta al trasporto eccezionale, rilasciato dal responsabile del servizio di Polizia Locale, ed inviato, in pari data, alla Provincia per le relative autorizzazioni”. A negare prontamente quanto riportato è arrivato però De Capitani che, anzi, ha gettato benzina sul fuoco.

“In più da stamattina – fa sapere il primo cittadino – verifico anche i tre sottopassaggi che attraversano la provinciale e se trovo fessurazioni pure su quelli inibisco i passaggi pure lì, non sono mica stato eletto per fare gli interessi degli Autotrasportatori”.