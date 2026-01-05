Dj set e Befana sui pattini: gennaio di eventi alla pista di pattinaggio

Dal 5 al 18 gennaio 2026 musica, dolci, solidarietà e iniziative per grandi e piccoli

Tante opportunità per divertirsi e partecipare agli eventi sul ghiaccio

LECCO – La pista di pattinaggio XXL di piazza Garibaldi a Lecco continua la sua programmazione anche a gennaio, con una serie di eventi pensati per tutte le età.

I primi appuntamenti in calendario sono lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026. Lunedì, dalle 21 alle 23, sarà protagonista un Dj set sul ghiaccio, che accompagnerà il pattinaggio in orario serale offrendo un momento di svago in centro città. Martedì 6 gennaio, a partire dalle 15.30, una Befana sfreccerà sui pattini, distribuendo leccornie ai bambini fino a esaurimento scorte e, per i più monelli, il tradizionale carbone.

Il calendario proseguirà fino a domenica 18 gennaio 2026, con iniziative speciali:

8 gennaio – Giornata dei tifosi del Calcio Lecco, con sconto del 50% sul turno singolo per chi indossa un indumento della squadra;

– Giornata dei tifosi del Calcio Lecco, con sconto del 50% sul turno singolo per chi indossa un indumento della squadra; 10 gennaio – Sconto del 30% per chi indossa occhiali da sci;

– Sconto del 30% per chi indossa occhiali da sci; 12 gennaio – Turno speciale per nonni e nipoti (ingresso gratuito per i nipoti accompagnati);

– Turno speciale per nonni e nipoti (ingresso gratuito per i nipoti accompagnati); 13 gennaio – Giornata della solidarietà, con incasso devoluto a Telethon Lecco;

– Giornata della solidarietà, con incasso devoluto a Telethon Lecco; 14 gennaio – Distribuzione di vin brulé fino a esaurimento scorte;

– Distribuzione di vin brulé fino a esaurimento scorte; 16 gennaio – Cioccolata calda per i presenti fino a esaurimento scorte.

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta fino a domenica 18 gennaio 2026, con orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Durante il periodo dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sarà in vigore l’orario continuato 10.30-23.

I prezzi dei biglietti sono: 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini sotto 1.20m, con la stessa tariffa riservata ai genitori se il nucleo familiare è composto da almeno tre persone con figli sotto i 1.20m. Ogni turno dura un’ora, con possibilità di rinnovo.

Le scuole possono organizzare attività al mattino durante i giorni feriali al costo di 5€ all’ora per studente.