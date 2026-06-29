Domenica 12 Luglio torna il Check Up del San Martino

L’evento di corsa in montagna è organizzato dagli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca

Partenza da via Quarto e arrivo al Rifugio Piazza dove si terrà la festa della baita e la celebrazione della messa

LECCO – Domenica 12 luglio torna il tradizionale appuntamento con il Check Up del San Martino, gara di corsa in montagna con partenza da via Quarto a Rancio e arrivo al rifugio piazza al San Martino.

Il Check Up torna, come sempre, sotto la regia del Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca. La gara di corsa è organizzata in occasione della festa della baita “Riccardo Piazza”, ovvero il rifugio divenuto negli ultimi anni, come la cappelletta che si incontra lungo il sentiero, meta di numerosi escursionisti. La partenza del Check Up è fissata dalle 7.30 alle 10 con iscrizioni in via Quarto per la salita cronometrata. Alle ore 11.30 verrà celebrata la messa nella chiesetta al termine della quale ci sarà un aperitivo offerto dagli Alpini del Gruppo Medale. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.