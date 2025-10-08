Domenica 12 ottobre a Lecco la castagnata solidale del Lions Club Val San Martino

Il ricavato della manifestazione sosterrà il servizio Cani Guida del Lions

L’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza rappresenta un momento di incontro e condivisione

LECCO – Il Lions Club Val San Martino è lieto di annunciare che domenica 12 ottobre si terrà la tradizionale castagnata a Lecco in Piazza Garibaldi a partire dal mattino ore 9. L’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza rappresenta un momento di incontro e condivisione, durante il quale sarà possibile gustare la caldarroste in un clima di amicizia e convivialità.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato a sostenere il servizio Cani Guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti onlus. Il club rinnova quindi l’invito a partecipare numerosi a questa giornata, per vivere insieme un’esperienza all’insegna della solidarietà e del sostegno a causa di grande valore sociale (in caso di pioggia l’evento sarà rinviato a domenica 26 ottobre).