Domenica 12 ottobre la burollata Tagme al piazzale della funivia di Erna

LECCO – Anche quest’anno è arrivato l’atteso appuntamento con la Burollata Tagme, in programma domenica 12 ottobre. Ritrovo previsto per le ore 14 al piazzale della funivia dei Piani d’Erna (in caso di maltempo l’iniziativa è rimandata al giorno 19). L’intero ricavato della giornata sosterrà i padri del Pime missionari in Guinea Bissau sull’isola di Bubaque.