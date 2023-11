Domenica 3 dicembre il tradizionale ritrovo degli “Amici di Sae”

Da 20 anni l’appuntamento tra amicizia, ricordi e solidarietà

“È ormai da 20 anni, sempre all’inizio di dicembre, che ricorre questo incontro”

LECCO – Domenica 3 dicembre è in programma il XX Incontro Annuale “Amici di SAE Lecco Club” per Telethon.

“All’incontro sono invitati anche i parenti degli è lavoratori che sono mancati: le mogli o i figli per ricordarne la memoria. Per noi è come se ci fosse ancora – ha detto Angelo Fontana che organizza l’evento -. È ormai da 20 anni, e sempre all’inizio di dicembre, in occasione della maratona Telethon di Lecco, che ricorre questo incontro dove ricordiamo quei bei tempi trascorsi sul lavoro. E’ ancora più bello insieme alla festa, coniugare la solidarietà e il desiderio di ritrovarsi numerosi”.

Il programma della giornata di domenica 3 dicembre: alle 10 nella chiesa di San Giorgio Martire di Acquate (Lecco) la Santa Messa con particolare ricordo dei colleghi defunti celebrata da don Walter Magnoni, parroco di Acquate. Ore 11.15 Visita al monumento dedicato alla “Sae e ai suoi Uomini” per la benedizione al monumento e per ricollocare “Libri della Memoria” nella celletta dell’opera. Ore 12.30 al ristorante “Nuovo” di Garlate il tradizionale “Pranzo dell’Amicizia 2023”.

Le iscrizioni si ricevono sino a lunedì 27 novembre telefonando a uno dei seguenti numeri: 0341- 60.32.15 (Angelo Fontana) – 0341-60.31.64 (Gerolamo Fontana) 0341-49.98.09 (Gianfranco Oberti).