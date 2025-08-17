Domenica al Rigamonti Ceppi Lecco-Ospitaletto, attenzione alla viabilità

La partita alle 18
LECCO – Domenica 17 agosto alle 18 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Ospitaletto presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.
In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) dalle 14 alle 22.