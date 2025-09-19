Domenica gioca il Lecco, divieto di sosta nelle vie attorno allo stadio

Modifiche anche al transito veicolare

Lecco – Trento domenica alle 15

LECCO – Domenica 21 settembre alle 15 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Trento presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 11 alle 19.