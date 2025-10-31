Domenica il Lecco affronta l’Arzignano Valchiampo, attenzione alla viabilità

Stadio di Lecco Rigamonti Ceppi
Stadio Rigamonti Ceppi

Il match domenica alle 20.30 al Rigamonti Ceppi

LECCO – Domenica 2 novembre alle 20.30 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Arzignano Valchiampo presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 16.30 alle 24.