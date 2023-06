Domenica il Triathlon città di Lecco: attenzione alla viabilità

Previste chiusure al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione

Domenica 2 luglio si terrà la 22esima edizione del Triathlon città di Lecco

LECCO – Domenica 2 luglio alle 9.30 prenderà il via la 22^ edizione del “Triathlon città di Lecco”, la competizione sportiva organizzata dalla SSD Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco. Il tracciato di gara si svilupperà lungo un percorso cittadino che comprende, per la frazione ciclismo: lungo Lario IV novembre, lungo Lario Cadorna, lungo Lario Cesare Battisti, lungo Lario Isonzo, via Leonardo da Vinci, via Adda, viale della Costituzione, piazza Manzoni e corso Martiri, e per la frazione podismo in lungo Lario Isonzo, via Nullo, via Raffaello, via Adda, ponte Kennedy (solo corsia in direzione sud) e via Nullo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno istituite le seguenti modifiche alla viabilità: il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 di sabato 1 luglio alle 17 di domenica 2 luglio in lungo Lario Isonzo (lato giardini monumento Ai Caduti) nel tratto compreso tra largo Europa e via Nullo, esclusi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa e dalle 6 alle 17 di domenica 2 luglio su entrambi i lati di lungo Lario Isonzo (compresi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa), lungo Lario Battisti, lungo Lario Cadorna, lungo Lario IV Novembre, viale della Costituzione, corso Martiri (da piazza Manzoni a via Amendola), via Adda (da ponte Kennedy a via Cantù), via Nullo, via Raffaello, via Cantù (lato lago) e via Cornelio (eccetto i veicoli autorizzati a servizio dell’evento).

Verrà inoltre istituito il divieto di transito veicolare dalle 6 alle 17 di domenica 2 luglio in lungo Lario Isonzo (da via Leonardo da Vinci a piazza Cermenati) per consentire il montaggio e la rimozione degli allestimenti e dalle 8:30 alle 15:30 di domenica 2 luglio in lungo Lario IV Novembre, lungo Lario Cadorna, piazza Stoppani, lungo Lario Battisti, viale della Costituzione, via Leonardo da Vinci, via Raffaello, via Nullo, via Cantù, via Adda (da ponte Kennedy a via Cantù), ponte Kennedy (chiusura in entrambi i sensi di marcia), piazza Manzoni, corso Martiri (tra piazza Manzoni e via Amendola), fino al passaggio dell’ultimo atleta.

Sarà sospeso anche il senso unico di marcia e verrà istituito il doppio senso dalle 8:30 alle 15:30 di domenica 2 luglio in via Spirola (tratto tra il civico 12 e via Sondrio), via Torre Tarelli, via Nava (tratto tra via Sirtori e via Torre Tarelli), via Lazzaretto, piazza Mazzini (tratto tra via Cattaneo e viale della Costituzione) e in via Appiani (da corso Martiri a via Pizzi).

Infine, verranno istituiti, sempre dalle 8:30 alle 15:30 di domenica 2 luglio, l’inversione del senso di marcia in via Sirtori, via Pizzi e via Bezzecca (da via Adda a via Aspromonte), la sospensione della ZTL in via Carlo Cattaneo e l’istituzione del senso unico di marcia sul ponte Azzone Visconti, con direzione di marcia consentita in ingresso verso Lecco Centro.