Gita lungo il Caldone in compagnia dei quattro zampe

L’iniziativa che si svolgerà questa domenica a Lecco

LECCO – Allontanarsi dal centro urbano e camminare nella natura lungo il torrente Caldone in compagnia dei nostri amici quattrozampe, senza lasciare la città: è la “passeggiata a sei zampe” organizzata per domenica 10 ottobre, dalle 14, Gruppo Cinofilo Lecchese ENC, dall’unità cinofila della Croce Rossa di Cantù e dal gruppo di Guardie Eco Zoofile dell Oipa, con il patrocinio del Comune di Lecco.

L’itinerario è stato ideato dal team di Eco Urban Walk con partenza dal rione di Acquate (zona Iperal) e termine presso le “Pozze di Bonacina”, è adatto a chiunque senza particolari difficoltà o ostacoli, quasi totalmente pianeggiante o in leggera salita.

Le persone diversamente abili avranno la possibilità di essere accolte al parcheggio di Via Movedo (Partenza) accanto alla Grotta della Madonna di Lourdes, evitando il tratto più ripido all’inizio dell’itinerario. Il percorso è principalmente su strada asfaltata e sterrata nel bosco, sufficientemente larga per permettere il passaggio di persone e cani affiancati (non più di tre persone con tre cani affiancati).

Il percorso nel bosco, in particolare il breve tratto tra la Località Prato Rubino e S. Egidio, si presenta più stretto ed è quindi consigliabile di procedere in fila indiana. In presenza di persone con difficoltà motoria o ausili verrà effettuato il percorso alternativo su strada. È prevista una sosta in località Pozze di Bonacina con un momento di animazione delle Guardie Eco-Zoofile OIPA.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte per il trekking leggero, eventuale borraccia con acqua e un k-way nel caso di cambiamenti metereologici improvvisi. In caso di “forte maltempo” la manifestazione sarà rinviata in data da definire.