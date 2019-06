Don Egidio e don Paolo lasciano Castello, arriva don Mario Fumagalli

Don Egidio Casalone andrà ad abitare a Valmadrera

Don Paolo Ventura sarà il nuovo parroco di Valgreghentino

LECCO – E’ stato annunciato ufficialmente nei giorni scorsi l’arrivo del nuovo parroco di Castello. Don Mario Fumagalli prenderà il posto di don Egidio Casalone alla guida della parrocchia dei SS Martiri Gervaso e Protaso.

“L’arcivescovo ha accolto la rinuncia di don Egidio Casalone e dal prossimo 1° settembre, dopo 11 anni e nella scadenza del suo mandato per raggiunti limiti di età, conclude il suo servizio di parroco in questa parrocchia – si legge nella comunicazione ai fedeli del vicario episcopale monsignor Maurizio Rolla -. Don Egidio andrà ad abitare a Valmadrera come residente con incarichi pastorali”.

L’Arcivescovo ha nominato nuovo parroco don Mario Fumagalli: originario di Osnago, 61 anni e prete da 35 anni. Arriva dalla parrocchia “Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.” dove era parroco da 14 anni.

Non sarà l’unica partenza per la parrocchia di Castello, anche don Paolo Ventura, dal prossimo 1° settembre e dopo 9 anni, lascia l’incarico della pastorale giovanile per assumere la responsabilità di parroco di Valgreghentino.