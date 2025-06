Donatorinati, prima raccolta straordinaria di sangue in Questura a Lecco

Nasce la sezione provinciale dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato

“Donare sangue significa donare vita. I poliziotti hanno risposto con entusiasmo”

LECCO – Nasce la sezione provinciale dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato della Lombardia. La Questura di Lecco ha ospitato la prima raccolta straordinaria di sangue, a cura di Donatorinati Lombardia in collaborazione con Avis Comunale di Milano.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva del personale della Polizia di Stato e

dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la Questura, oltre che degli

operatori della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale.

Fondata nel 2003, Donatorinati nazionale promuove la cultura della donazione del sangue tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco contribuendo al fabbisogno di sangue ed emocomponenti attraverso una rete diffusa in numerose regioni italiane. La collaborazione con realtà strutturate come l’Avis Comunale di Milano rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e associazionismo.

“Donare sangue significa donare vita – ha dichiarato il Questore di Lecco -. I poliziotti hanno risposto con entusiasmo, dimostrando ancora una volta come il nostro impegno per la collettività non si limiti alla sicurezza, ma si estenda anche alla tutela della salute, affinché anche i cittadini sposino pienamente lo spirito del nostro motto: esserci sempre”.

Il Presidente Donatorinati Lombardia, Gianluca Cioè ha espresso soddisfazione per il

traguardo raggiunto: “La nascita della sezione di Lecco è un momento significativo per il radicamento dell’associazione sul territorio lombardo. Grazie alla spinta del Direttore Generale di ATS Brianza, Michele Brait, e alla collaborazione costante di Avis, che ci supporta con competenza e professionalità, possiamo garantire qualità, continuità e un forte impatto solidale nella nostra azione”.

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale di Donatorinati, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e si affianca all’impegno quotidiano della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco per il benessere della collettività. Donatorinati garantisce su tutto il territorio giornate di sensibilizzazione promuovendo il valore civile ed umano del dono: anonimo, volontario e gratuito.