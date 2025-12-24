Doni per i bambini della pediatria dalla Lega Giovani di Lecco

Un’iniziativa dal forte valore umano e sociale

LECCO – Nella giornata di ieri, 23 dicembre 2025, una delegazione della Lega Giovani di Lecco si è recata in visita presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco per consegnare alcuni regali ai bambini ricoverati, portando un momento di serenità e vicinanza in vista delle festività natalizie.

Un’iniziativa dal forte valore umano e sociale, pensata per regalare un sorriso ai più piccoli e per esprimere gratitudine a chi ogni giorno opera con professionalità e dedizione all’interno della struttura ospedaliera.

“Desidero ringraziare il direttore dell’ASST di Lecco, Marco Trivelli, la coordinatrice del reparto pediatria Deborah Pirovano e tutti gli operatori sanitari per l’accoglienza e per il lavoro straordinario che svolgono quotidianamente, anche durante le festività – ha dichiarato Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani di Lecco -. Il nostro vuole essere un gesto concreto di vicinanza ai bambini, alle famiglie e a tutto il personale sanitario”.

La Lega Giovani prosegue così il proprio impegno sul territorio, promuovendo iniziative di solidarietà e presenza concreta a fianco dei cittadini.