‘Donne sullo schermo’, doppia proposta del Gruppo Terziario Donna

In occasione dell’8 marzo un breve percorso cinematografico per riflettere sulla dimensione femminile

La presidente Tentori: “Stimoli preziosi e uno sguardo intelligente sulla realtà”

LECCO – Una doppia proposta per offrire un’occasione di riflessione a partire da due pellicole molto diverse tra loro, ma nello stesso tempo emblematiche rispetto all’immagine e alla dimensione femminile. Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco ha pensato a un breve percorso cinematografico coinvolgendo il cinema teatro Nuovo Aquilone di Lecco e chiedendo un supporto al prevosto Monsignor Davide Milani, anche presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo.

E’ nato così, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024, il percorso “Donne sullo schermo”, che prevede la proiezione di due film. Giovedì 7 marzo verrà presentato “C’è ancora domani”, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, mentre venerdì 8 marzo sarà la volta di “Barbie” (regia di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling). Due dei maggiori successi della scorsa stagione che hanno raccolto consensi e critiche e che verranno “riletti” proprio in un’ottica particolare così da offrire nuovi spunti agli spettatori presenti.

“Per la Giornata Internazionale della Donna 2024 abbiamo pensato di proporre anche alla città una riflessione che partisse dal cinema, perchè riteniamo che il linguaggio cinematografico sia particolarmente coinvolgente e di interesse per tante persone – spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori – Ringrazio Confcommercio Lecco per avere accolto subito la proposta del Consiglio di Terziario Donna e per il supporto organizzativo che ci offre. E ringrazio Monsignor Davide Milani per il percorso di qualità che ci ha suggerito. Sono convinta che i due pomeriggi al cinema Nuovo Aquilone potranno offrire stimoli preziosi e uno sguardo intelligente sulla realtà femminile a partire da questi due film”.

Le due pellicole verranno proposte con inizio fissato per le ore 17.30. Le proiezioni si terranno presso la sala di via Parini 16 a Lecco e saranno introdotte e commentate dal critico cinematografico Gianluca Pisacane. Ingresso alla singola serata 5 euro. I biglietti sono acquistabili alla cassa o prenotabili online (+1 euro) sul sito www.aquilonelecco.it. Per ulteriori informazioni: tel. 03411918022 o email info@aquilonelecco.it.